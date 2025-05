laSexta aposta per les sèries americanes amb l'estrena de 'Tracker' en el seu prime time

laSexta estrena el proper dimecres 4 de juny, en prime time i amb doble episodi, la sèrie nord-americana 'Tracker', basada en la exitosa novel·la "The Never Game", de Jeffery Deaver. La ficció segueix la història d'un expert supervivent i "caçador de recompenses", Colter Shaw. Aquest intenta superar una situació familiar difícil mentre creua els Estats Units ajudant la policia i ciutadans particulars a resoldre crims i localitzar persones desaparegudes.

D'aquesta manera, a 'Tracker', Colter Shaw, interpretat per Justin Hartley, és un atractiu llop solitari que utilitza els seus talents com a rastrejador i investigador per resoldre els casos de persones desaparegudes més complicats arreu del país, contractat per la policia i particulars. Tant si es tracta de resoldre un misteri com de trobar un criminal a la fuga, Shaw és la persona indicada. Acompanyat pel seu excèntric grup de col·laboradors, resoldrà qualsevol cas al qual s'enfronti.

En el primer episodi, titulat "Klammath Falls", els assessors l'envien a les muntanyes d'Oregon, a la costa oest dels Estats Units. Ha d'investigar la desaparició de Gilbert Brown, un adolescent de 14 anys que podria trobar-se amb el seu pare biològic Edward, que té antecedents penals i va perdre la custòdia anys enrere.

| Atresmedia

Bobby, el col·laborador de Shaw expert en tecnologies d'espionatge, fa saber al protagonista que Edward va morir en sortir de rehabilitació. Així doncs, l'home amb qui ha segrestat en Gilbert és un altre pacient del centre, que es fa passar pel seu pare. Vol que el noi el porti als diners que el criminal va enterrar abans de ser detingut i que la policia mai va arribar a trobar.

La primera temporada de 'Tracker' es va estrenar als Estats Units per tot el que val amb l'emissió del seu primer episodi després de la final de la Super Bowl, reunint 18,4 milions d'espectadors davant la pantalla. La sèrie va ser molt ben rebuda pel públic i la crítica i el projecte va ser renovat per a una segona temporada tot just un mes després de la seva estrena a CBS. Després del seu èxit continuat d'audiència, la sèrie ha estat recentment renovada per la cadena nord-americana per a una tercera.