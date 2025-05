Confirmat el futur d'Inés Hernand i Aitor Albizua a 'La Família de la Tele'

La reestructuració de la franja vespertina de La 1 ja té la seva primera conseqüència:'La Família de la Tele' veurà reduït el seu temps a partir de dilluns 2 de juny.El magazín presentat per María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua passarà a tenir un únic bloc d'emissió, deixant enrere el format dividit que oferia des de la seva estrena.

El segon tram del programa, enfocat a continguts d'actualitat, crònica negra i servei públic, desapareixerà completament. Aquest espai, presentat en solitari per Aitor Albizua i Inés Hernand, no tornarà després del cap de setmana.En el seu lloc, La 1 ajustarà la seva graella,avançant les emissions de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', que havien patit una davallada d'audiència els darrers dies.

El primer bloc de 'La Família de la Tele', per la seva banda, també es veurà escurçat. A partir de dilluns, ocuparà la franja de 15:50h a 17:00h, i comptarà al plató amb els tres presentadors del programa: María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua. Per tant, tot i la cancel·lació del segon tram,tant Inés Hernand com Aitor Albizua continuaran vinculats al projecte.

La comunicadora ja va deixar entreveure el seu retorn al primer bloc amb una storie a Instagram on apareixia una bossa etiquetada amb el seu nom i el missatge." Canvi al primer tram dilluns", va compartir, acompanyat d'una menció a Aitor Albizua. En una altra publicació conjunta, tots dos posaven somrients sota el text: "Besitooos".

Va ser precisament Aitor Albizua qui es va adreçar als espectadors en acomiadar-se de l'últim segon bloc de 'La Família de la Tele'. En una intervenció breu però significativa, va deixar clar que el projecte continua, tot i que adaptat als nous horaris. "Tornem dilluns a les 15:50h", va anunciar Inés Hernand. Al que Aitor Albizua va afegir: "En una versió ja sabeu una mica més reduïda de 'La Família de la Tele', però encara queda 'Família de la Tele' per estona".

El tancament va arribar amb el to informal que caracteritza tots dos presentadors. "I amb molts somriures. Ara comença 'Aquí la terra' amb Jacob Petrus, Jacob últim salut i última connexió", va concloure Inés Hernand, marcant així el final d'una etapa de 'La Família de la Tele'.