La col·laboradora de 'Y ahora Sonsoles' que salta per sorpresa a 'Tu Cara Me Suena'

La setena gala de 'Tu Cara Me Suena', que Antena 3 emetrà aquest divendres 23 de maig, comptarà amb una gran sorpresa per als espectadors. Una col·laboradora habitual de 'Y ahora Sonsoles' salta per una nit al programa de Manel Fuentes. Es tracta de Tamara Gorro, que s'uneix com a artista convidada a 'Tu Cara Me Suena' aquest divendres.

Recordem que, en aquesta setena entrega de 'Tu Cara Me Suena', els concursants hauran de tornar a demostrar les seves dots per a la imitació. Yenesi i Mikel Herzog JR es batran en duel imitant tots dos a David Bisbal. Per la seva banda, Ana Guerra imitarà Calle 13, mentre que Bertín Osborne es transformarà aquesta vegada en Kenny Rogers. Per la seva banda, Goyo Jiménez imitarà Toto Cutugno i Melani es posarà en la pell de Chappell Roan.

A més, Gisela Lladó intentarà endur-se la victòria imitant Anastacia juntament amb Agoney, que es posarà en la pell de Jamiroquai. En aquesta entrega, Manu Baqueiro imitarà Pereza i Esperansa Grasia i Silvia Abril imitaran juntes Sonia i Selena.

| Atresmedia

A més, la gala d'aquest divendres comptarà amb l'escriptora, influencer i col·laboradora de televisió Tamara Gorro. Aquesta es posarà en la pell de Becky G. Per tant, Tamara Gorro s'allunya de 'Y ahora Sonsoles' per debutar com a convidada en 'Tu Cara Me Suena'.

Cal destacar que Tamara Gorro ja té experiència com a concursant de televisió i també cantant. De fet, el 2021, va reaparèixer després d'uns anys allunyada de la televisió a 'Mask Singer: adivina quién canta'. La col·laboradora, de fet, es va donar a conèixer a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' i després va passar per multitud de realities de Telecinco com 'Supervivientes', 'El Reencuentro' o '¡Mira quién Salta!'.

Recordem que, en audiències, 'Tu cara me suena' va arrasar la setmana passada, liderant de forma absoluta amb un 21,1% de quota de pantalla. El programa que condueix cada divendres Manel Fuentes va avantatjar en +14,2 i +11,1 punts als seus principals competidors. Va ser el programa més vist del dia amb 1,8 milions d'espectadors de mitjana i superant els 4,9 milions d'espectadors únics.