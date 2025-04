Roser Tapias frena en sec 'Sueños de Libertad' amb un clar advertiment

Els conflictes a 'Sueños de Libertad' segueixen presents malgrat la mort de Jesús. Ara, el centre de les disputes és la Julia, després que el de la Reina deixés la custòdia a la María. En l'últim capítol, l'escola va trucar a la Begoña a causa d'una indisposició de la Julia, però, quan la María es va assabentar que havia acudit al centre, no li va seure gens bé.

Ara que la María és la seva tutora legal, vol ser ella el contacte d'emergència a l'escola, al metge, a tot arreu. No vol que la Begoña dugui a terme cap de les funcions que ha vingut fent aquest temps. "Jo m'encarregaré que la nena estigui bé, tots dos ho farem, no necessitem ningú més", deia la María, personatge de Roser Tapias a 'Sueños de Libertad'.

"No és una competició, estem parlant de la felicitat d'una nena", li intentava fer veure l'Andrés, interpretat per Dani Tatay. "Per això mateix no vull marejar-la. Els seus tutors som tu i jo i la Begoña s'ha de mantenir al marge", sentenciava la María, interpretada per Roser Tapias a 'Sueños de Libertad'.

| Atresmedia

"Si de veritat penses que em quedaré impassible davant d'això és que estàs pitjor del cap del que pensava", es defensava la Begoña, interpretada per Natalia Sánchez. Ha estat llavors quan la María ha deixat clar les coses: "Hauries de marxar d'aquesta casa perquè no pintes res aquí. Has fracassat com a mare, com a esposa, ho has perdut tot. Ningú et necessita aquí".

Tanmateix, la Begoña s'ha defensat de nou: "Jo no me'n vaig enlloc mentre la Julia visqui aquí". "Tot això és culpa teva. Has intentat arrabassar-me-ho tot, els meus somnis, la meva felicitat, el meu futur, i no ho has aconseguit. M'has intentat fer tant de mal que no sé com t'atreveixes a mirar-me a la cara, però això s'ha acabat. Ara és el meu moment, Begoña, i ets tu la que es quedarà sola".

A més, li ha recordat que la llei està de la seva part, si interfereix, l'ha amenaçat: "M'asseguraré que no la tornis a veure mai". La Begoña Montes, amb cara afligida, no s'ho pot creure, pot estar a punt de perdre la Julia per sempre. La María, interpretada per Roser Tapias, té la paella pel mànec, a 'Sueños de Libertad'.