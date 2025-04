Javi de Hoyos es trenca a 'D Corazón' amb la seva confessió més íntima davant Anne Igartiburu

Javi de Hoyos ha viscut el seu programa de 'D Corazón' més emotiu després d'una sorpresa per part de l'equip. En els pròxims dies, el periodista ampliarà la seva presència a La 1 amb la seva participació a 'La Familia de la Tele'. És per això que 'D Corazón' ha parlat d'aquest nou format, que arribarà a les tardes el pròxim 22 d'abril.

"Em fa molt feliç especialment perquè el meu pare quan veu la tele i em diu alguna cosa bonica sempre diu: el que t'ha dit Anne, el que t'ha dit Anne. Ell i la meva mare estan encantats que estigui en aquest programa. Em fa molt feliç estar aquí, a 'D Corazón'", indicava Javi de Hoyos, visiblement emocionat, parlant de la seva etapa a 'D Corazón'.

"Sóc molt feliç d'estar aquí, de veritat. M'heu donat un lloc i estar amb tu, que ets una gran professional, que et veia sempre em fascina. I amb l'equip...", afegia, deixant clar que seguirà a 'D Corazón' malgrat l'estrena de 'La Familia de la Tele'.

D'aquesta manera, Anne Igartiburu donava pas a una sorpresa inesperada. "Hem dit que teníem una sorpresa per a algun de vosaltres, doncs això és el que tenim, el missatge que ens ha arribat per a tu", deia la presentadora de 'D Corazón'.

| RTVE

"T'envio un petó grandíssim, saps que t'estimo moltíssim. Sempre has dit que sóc el teu àngel de la guarda, però crec que no ets conscient de fins a quin punt vas ser tu el meu. Sempre has estat la meva llum en la meva foscor, al llarg de la meva vida, i sempre seràs una persona super especial i important, de les més importants de tota la meva vida. No hi ha amic més meravellós que tu. Crec que hi ha gent que no és conscient del tresor que ets i espero que molta més gent al llarg de la teva vida se n'adoni d'això", deia un missatge de Jessica, amiga de Javi de Hoyos.

"Ella és el meu àngel de la guarda perquè jo vaig patir bullying a la infància. M'agradaria donar-li les gràcies per ser la meva amiga. Tant de bo que els nois i les noies que pateixen bullying a l'escola tinguin una Jessica a la seva vida perquè la gent que som diferents a mi em diuen marica o chapas... Jo odiava anar a l'escola, però de cop va aparèixer a la meva vida ella que era la persona que em defensava de tot i per això dic que és el meu àngel de la guarda", explicava el periodista, visiblement emocionat.