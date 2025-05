Sofía Suescun abandona en directe 'Socialité' pel que està a punt d'emetre's

Sofía Suescun ha decidit no seguir en la seva guerra amb Adara Molinero. La col·laboradora ha abandonat el plató de 'Socialité' sense entrar en polèmiques ni respondre als recents atacs llançats per Adara Molinero. Sofía Suescun, lluny d'alimentar l'enfrontament, ha optat per marxar-se després de finalitzar la seva secció, deixant els presentadors, Antonio Santana i María Verdoy, amb la paraula a la boca.

Les joves tenen una llarga història de desencontres. Encara que els seus camins s'han creuat en múltiples ocasions dins de l'univers reality, el seu mai ha estat una amistat. Una última provocació per part d'Adara Molinero, que va criticar a Sofía Suescun per les seves relacions passades, però també pel seu vincle amb la seva mare, Maite Galdeano, semblava el desencadenant perfecte per a un nou enfrontament a televisió.

No obstant això, Sofía Suescun va sorprendre a tothom triant la via oposada a 'Socialité'. Una vegada acabada la seva secció en la qual repassa els últims esdeveniments de 'Supervivientes', els presentadors li van proposar a Sofía Suescun quedar-se una mica més per veure i comentar les declaracions d'Adara Molinero. Però la resposta va ser un "no" rotund, encara que expressat amb simpatia.

| Mediaset

"María, saps que et menjo la cara, però sabeu el que m'agrada menjar i la gana que tinc. M'ha enviat Kiko una foto a la carnisseria del poble i m'espera un dinar a casa. Ho sento molt, però se'm posarà freda", va justificar entre somriures, fent al·lusió al festí que li esperava al costat de la seva parella.

Davant la seva negativa, María Verdoy no va insistir i va acomiadar a Sofía Suescun amb humor: "Està a la teva mà voler quedar-te a veure-ho amb nosaltres. Traduïm que el dinar està per sobre d'Adara i d'aquest vídeo". Poc després, Sofía Suescun abandonava el plató de 'Socialité' amb bon to, però sense entrar al drap.

Això sí, l'opció de pronunciar-se segueix oberta. Com van recordar els dos presentadors, 'Socialité' no tanca la porta a una futura rèplica de Sofía Suescun: "Avui no ha volgut contestar ni estar present, però estarem a prop d'ella. Si en algun moment vol, aquí tindrà el seu programa".