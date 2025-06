La decisió d'Arturo Sancho que dona un gir de 180° al seu poder a 'La Promesa'

‘La Promesa’ ha fet un gir inesperat després de descobrir-se la veritable raó darrere del suposat robatori d’en Toño. El que al principi semblava un acte delictiu, s’ha revelat com una jugada desesperada en una partida clandestina. En Toño, acorralat pels deutes, ho va apostar tot, inclòs el cotxe, i ho va perdre a ‘La Promesa’.

El seu intent d’enganyar en Manuel, personatge d’Arturo Sancho, no ha funcionat: l’hereu del marquesat ha destapat tota la veritat a ‘La Promesa’. Tot i la traïció, en Manuel ha optat pel camí de la compassió i ha decidit fer-se càrrec dels quantiosos deutes que arrossega el fill de la Simona. El seu objectiu és permetre que en Toño recuperi les regnes de la seva vida, però el dilema és evident davant la problemàtica de reunir tants diners en tan poc temps.

L’única opció que ha contemplat en Manuel ha estat recórrer, de nou, a la Leocadia, que, com era d’esperar, no ha ofert el seu suport de manera desinteressada. Tot i que ha accedit a facilitar-li els diners necessaris, ha deixat clar que la seva inversió té un preu molt alt: "Això no ho faig per bondat, sinó per càlcul. No hi ha simpatia que justifiqui un desemborsament així. Et dono aquests diners per la mateixa raó que em va moure a donar-te els altres. Crec que aquesta empresa teva té futur i jo vull formar-ne part".

| RTVE

"Si amb les 10.000 pessetes que ja et vaig donar vaig obtenir el 40% de l’empresa, amb aquestes 5.000 que t’acabo de donar, em correspondrà un 20% addicional, oi?", va dir. Una jugada que la posiciona com a sòcia majoritària amb un 60% del negoci, relegant en Manuel, personatge d’Arturo Sancho, a un paper secundari en el seu propi projecte.

El personatge d’Arturo Sancho ha intentat negociar, deixant clar el seu malestar: "No em sento còmode perdent el control de la meva empresa". Però la Leocadia no ha cedit i ha pressionat amb elegància: "Ni entenc ni vull entendre de metalls, cargols... Tu estàs en problemes financers i tens la sort que jo estic disposada a resoldre’ls, una vegada més. I t’asseguro que no em sortirà barat. La millor manera d’agrair-ho és deixant de banda tots els teus retrets. Faré un desemborsament de diners i això és el que importa. A no ser que prefereixis que no hi inverteixi".

Davant la manca d’alternatives i amb el temps en contra, en Manuel hi ha accedit, tot i que no sense abans deixar clara la seva intenció de formalitzar-ho tot. "D’acord, però m’agradaria deixar per escrit els canvis en la nostra associació", va concloure el pacte a ‘La Promesa’.