Les llàgrimes de Marta Peñate a 'De Viernes' amb la seva confessió després d'haver patit un avortament

Dimarts passat, Marta Peñate va travessar un dels moments més devastadors de la seva vida. Després de mesos de tractament de fertilitat i amb l'esperança de convertir-se en mare, la influencer va patir la pèrdua del seu nadó. En una entrevista a 'De Viernes', Marta Peñate ha obert el seu cor, compartint els moments difícils que ha viscut els darrers dies, revelant detalls que mai no havia explicat abans.

Durant l'entrevista, Marta Peñate va confessar sentir-se penedida d'haver anunciat el seu embaràs públicament, una cosa que, amb el temps, va considerar un error. "Igual que altres vegades he vingut per ajudar altres dones, aquesta vegada no vinc per això. Vinc a ajudar-me a mi mateixa perquè, desgraciadament, això ho he fet públic", confessava.

"Ara mateix per a mi ha estat un error perquè aquests dies he viscut una merda que no desitjo a ningú. El pitjor és que, en haver-ho fet públic, em veig en l'obligació d'explicar-ho i a sobre per culpa meva. Perquè jo ho he decidit així", va comentar visiblement afectada a ' De Viernes' .

"Sempre hi ha hagut persones que m'han demanat que no ho expliqués públicament perquè podia haver-hi gent que em desitgés el mal i potser tenien raó. Ara sento vergonya perquè tothom ho sap i quan la gent em veu sé que estan sentint pena per mi, i no vull que la gent em miri i senti això. Soc una guerrera i això no em matarà, estic malament, ara no soc gens feliç, però si no aconsegueixo ser mare gaudiré igualment de la vida perquè jo sé que soc afortunada, tinc sort i una parella meravellosa", afegia.

Per la seva banda, Tony Spina va expressar que la seva principal preocupació és el benestar emocional de Marta Peñate. "Agraïm aquest espai que ens heu donat perquè d'aquesta manera podem tancar el tema i no haver d'aguantar que ens continuïn preguntant pel tema. És veritat que el meu somni sempre ha estat ser pare, però les prioritats canvien i la meva prioritat ara mateix és la meva dona i el meu somni és que ella sigui feliç i jo la vegi bé. M'acompensa a mi veure la Marta patir d'aquesta manera? La veritat és que no", va explicar el jove.

El moment més esquinçador va arribar quan Marta Peñate va relatar com es va assabentar de la pèrdua del seu nadó: "Va ser un moment molt dur perquè vaig anar a la consulta convençuda que tot anava bé. Ja havia escoltat el batec dues vegades i vaig pensar que només era un sagnat. Quan la ginecòloga em va fer l'ecografia va preguntar a la seva ajudant si abans hi havia batec i allà ja em vaig adonar que passava alguna cosa, allà alguna cosa se'm va trencar per dins. El Tony em va haver de treure d'allà arrossegant-me perquè jo no era capaç ni de caminar".

"Encara em queden dos embrions congelats i ho intentarem amb ells, i fins aquí. Jo ja no puc més, jo ja no vull tornar a passar per això públicament. Em penedeixo moltíssim d'haver-ho explicat, vull demanar si us plau que la gent no em digui pel carrer que ho sent molt i també que als photocalls si us plau deixin de preguntar-me per l'embaràs perquè si no no ho superaré mai. No estic disposada a convertir-me en una dona desfeta per no aconseguir ser mare i tampoc posaré en perill la relació tan bonica que tinc", va concloure.