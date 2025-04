Sofía Suescun ataca directament a Adara Molinero a 'Socialité' i ella respon.

La rivalitat entre Adara Molinero i Sofia Suescun sembla no tenir fre. Després de coincidir a 'Supervivientes All Stars', les tensions entre ambdues han continuat creixent fora de l'illa. Aquest cap de setmana van viure un nou capítol a 'Socialité'. Des de la seva secció, Sofia Suescun no va dubtar a criticar obertament Adara Molinero, avivant l'enfrontament que mantenen des de fa mesos.

El detonant va ser un vídeo en el qual Adara Molinero parlava sobre la seva complicada relació amb Hugo Sierra, pare del seu fill, assegurant que el petit amb prou feines manté contacte amb el seu progenitor. Aquestes declaracions no van agradar gens a Sofia Suescun: "És curiós que sempre té aquestes paraules tan dures cap al seu ex. No és capaç de portar-se bé i de tenir una relació cordial tot i que tenen un fill en comú. És que sempre va a sac, de totes les seves exparelles, no té paraules bones per a cap."

Per la seva banda, Antonio Santana, presentador de 'Socialité', va voler saber quin consell li donaria Sofia Suescun a Adara Molinero per millorar la seva situació personal. La resposta de la col·laboradora va ser taxativa: "Que recapaciti, perquè tampoc és molt normal tenir tants problemes amb les persones que t'envolten". "Igual, Adara, el principal problema el tens amb tu. Cal anar a l'origen i dir: 'Ostres, i si realment tinc jo el problema?'", afegia.

| Mediaset

María Verdoy també va intervenir, preguntant si Sofia Suescun creia que existia alguna teoria que expliqués el comportament d'Adara Molinero. "Amb tot el currículum que té Adara a la televisió, sempre arremet amb aquesta ràbia als seus ex. És com a mínim curiós", responia amb sinceritat la col·laboradora de 'Socialité'.

"Podria reflexionar i replantejar-se per aquest odi", va suggerir, abans de llançar una hipòtesi que va deixar a tothom pensant: "Veient això ara. No serà que, encara que Adara estigués a 'Supervivientes', ara tingui ganes de tornar i deixar un millor record?"

La resposta d'Adara Molinero no va trigar a arribar i va utilitzar les seves xarxes socials per tornar el cop. Sense entrar a valorar les crítiques en profunditat, va optar per atacar la seva rival amb un comentari sobre el seu físic: "Pobrecita la boca cavall. Tenia enveja del meu nas tant que em va preguntar pel meu cirurgià. Qui és l'envejosa?"