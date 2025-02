La dura acusació d'Adara Molinero a 'De Viernes' sobre la feina d'Álex Ghita

Després de setmanes d'intensos encreuaments de declaracions, Adara Molinero i Àlex Ghita s'han tornat a veure les cares al plató de 'De Viernes'. Aquest retrobament es produeix quatre mesos després de la seva mediàtica ruptura i ha estat marcat per la tensió, reflectint la fractura definitiva entre ambdós. Adara Molinero no ha amagat el seu malestar per les declaracions de la seva exparella a 'GH DÚO', on Àlex Ghita va esmentar la seva relació en repetides ocasions.

"M'he sentit utilitzada, he estat el seu trampolí per arribar fins aquí", va expressar Adara Molinero tajantment en la seva entrevista amb Beatriz Archidona i Santi Acosta. Per a ella, està clar que el seu ex ha aprofitat el seu nom per guanyar notorietat a televisió: "Portem quatre mesos sense veure'ns, des que vam trencar. La diferència entre ell i jo és que ell des d'un començament ho ha anat buscant, ha parlat de mi per entrar en un reality, en el meu cas no va ser així".

No obstant això, l'enfrontament no va quedar aquí, ja que Adara Molinero va llançar una acusació que ha donat molt de què parlar, relacionada amb la faceta d'entrenador personal d'Àlex Ghita i la seva relació amb alguns clients. "Acabaven els entrenaments i pujaven a la part de dalt. Se n'anava amb ells de viatge, a mi m'ho va arribar a proposar, que me n'anés de viatge amb un amic seu gran que ens ho anava a pagar tot".

| Mediaset

"Té diversos avis i àvies, tots els seus clients són grans amb els quals no només entrena. La cosa és que aquests avis i àvies no anaven a entrenar a casa seva, caldrà preguntar-li a ell a què anaven", explicava la convidada de 'De Viernes'.

Davant aquestes insinuacions, Àlex Ghita va reaccionar visiblement molest i es va defensar amb contundència, assegurant que els seus clients són persones a les quals aprecia i amb les quals manté una relació propera. "El que ha ocorregut en realitat ella ho ha viscut. Aquestes persones grans són pràcticament la meva família. Ella ha estat en aquesta casa amb el que més vol al món (referint-se al seu fill amb Hugo Sierra) compartint temps amb mi i amb la persona que jo més estimo. Insinua coses molt fortes, fa poc va utilitzar la paraula 'assetjament' per referir-se a mi i ara això", explicava.

A més, l'entrenador personal va voler aclarir que no s'aprofita d'aquestes persones grans i que la seva relació amb ells és de respecte i afecte. "Sovint faig un viatge a l'any amb alguns d'ells, l'any passat me'ls vaig emportar a Canàries. No sé com pot jugar amb una cosa així sabent com d'importants són aquestes persones per a mi", va afegir.