Els sis convidats de luxe que anuncia 'De Viernes', amb un retorn inesperat

'De Viernes' torna a tirar la casa per la finestra amb sis convidats per a la nit d'aquest 11 d'abril. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb la primera entrevista a televisió a Gloria Camila Ortega per parlar de tota la seva família. També amb la veritat de la relació de Miriam Gurutze i Jota Peleteiro amb Jessica Bueno com a testimoni, demà a 'De Viernes'.

D'aquesta manera, després de més d'un any allunyada dels focus, Gloria Camila Ortega serà una de les grans protagonistes de la nova entrega de 'De Viernes'. Concedirà una entrevista en la qual parla de la relació que manté amb tota la seva família, els episodis més durs de la seva vida i el seu vincle actual amb els Mohedano. També es refereix a com va viure la relació del seu pare, José Ortega Cano, amb Ana María Aldón i als episodis més foscos del seu festeig amb Kiko Jiménez.

Miriam Gurutze, exnòvia de Jota Peleteiro a qui va conèixer "quan Jessica estava embarassada d'ell", també s'asseurà al plató de 'De Viernes'. Explicarà tota la veritat sobre la seva relació amb el futbolista i el que aquest li relatava del seu matrimoni amb Jessica Bueno. Les seves paraules seran escoltades en directe per la mateixa Jessica Bueno.

| Mediaset

Després de la mediació familiar a la qual es van sotmetre la setmana passada per intentar recuperar la seva relació, Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, s'asseuràn junts al plató de 'De Viernes'. Podran veure i valorar en directe noves imatges de la sessió de teràpia que han afrontat de forma individual. En elles confessen els seus moments de major dolor i en els quals van tocar fons.

D'altra banda, Colate Vallejo-Nágera també estarà present al plató. Relatarà com va ser l'últim altercat amb Paulina Rubio pel fill que ambdós tenen en comú.

Finalment, 'De Viernes' analitzarà també l'última hora de 'Supervivientes' amb noves imatges inèdites. Comptarà amb la participació de Terelu Campos, Olga Moreno, Jessica Bueno i María Jesús Ruiz i l'expulsada Samya Aghbalou. Així com Gabriela Hahlingag, nòvia de Manuel González; Vier Márquez, amic de Montoya; Elena Zapico, mare de Pelayo; i Charli, nòvio de Carmen Alcayde.