Sofía Suescun i Kiko Jiménez comparteixen la notícia més esperada després de molts rumors

Sofía Suescun i Kiko Jiménez han compartit una notícia que ha causat enrenou entre els seus seguidors. La parella ha utilitzat les seves plataformes per anunciar que la seva família creixerà en els pròxims mesos. Una notícia que ha sorprès a tothom,sobretot després que fa uns mesos es filtrés el possible embaràs de la parella, encara que la realitat ha estat molt diferent.

Recordem que les especulacions sobre un possible embaràs de Sofía Suescun han estat circulant durant un temps. D'aquesta manera, la publicació d'una ecografia en els seus perfils va desfermar una onada de comentaris i felicitacions. No obstant això, lluny de tractar-se de l'arribada d'un nadó humà, la notícia és que la seva gossa Luna està esperant cadells.

La parella ha mostrat en diverses ocasions l'amor que sent per les seves mascotes, considerant-les part essencial de la seva llar. Per això, han volgut compartir amb els seus seguidors l'alegria de la imminent arribada de dos nous membres peluts a la família. Al compte d'Instagram dedicat als seus animals, es va publicar un missatge en què es llegeix: "SOM MELLISSOS! Arribem junts al món per donar-vos molta felicitat. Us estimem, papes".

En la publicació, van etiquetar a Sofía Suescun i Kiko Jiménez, sumant a la celebració tota la seva comunitat. Actualment, la parella compta amb un perfil a xarxes dedicat exclusivament a les seves mascotes, on comparteixen moments de la seva vida quotidiana amb elles. En aquest compte, amb milers de seguidors, publiquen imatges dels passejos, aventures i moments especials que viuen amb els seus gossos i gats.

En la imatge principal de la publicació, Sofía Suescun apareix sostenint una ecografia, mentre Kiko Jiménez reacciona amb una expressió de sorpresa. A simple vista, podria semblar l'anunci d'un embaràs, però en llegir els comentaris i veure les següents fotografies, queda clar que l'alegria es deu a l'arribada de dos cadells. En una altra de les imatges es pot apreciar l'ecografia en detall, revelant que els nous integrants de la família són fills dels seus gossos Marco i Luna.