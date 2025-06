Ares Teixidó trenca el seu silenci davant la possible cancel·lació de 'La Família de la Tele'

El futur de 'La Família de la Tele' a les tardes penja d'un fil. Encara que la cadena encara no ha emès cap comunicat oficial, diversos mitjans ja donen per fet que el magazín té els dies comptats. Una notícia que no només ha sorprès el públic, sinó també el seu propi equip de 'La Família de la Tele', que assegura haver-se'n assabentat per la premsa.

Ares Teixidó, col·laboradora habitual de 'La Família de la Tele', ha compartit a les xarxes socials el desconcert i la frustració que ha sentit en conèixer els rumors d'una possible cancel·lació. "Imagina't que ets a la teva feina, fent la teva, amb esforç i amb ganes, i de cop comença a circular per tot arreu que aquella feina s'ha acabat. Que t'has quedat sense feina i tu no ho saps, tot i que ho intueixes", va escriure la periodista aquest dijous.

El seu testimoni no es queda en la sorpresa, sinó que apunta a un problema més gran: la manca de comunicació interna i el silenci de RTVE. "Però ningú de la teva empresa t'ho ha comunicat oficialment i, tot i així, has de seguir. Mentre llegeixes titulars confirmant-ho i el telèfon no para de sonar amb gent que intenta consolar-te, i tu, sense respostes", afegia.

| @AresTeixido

"Perquè l'únic que saps és el que diuen els altres. I a sobre, has de veure com alguns mitjans i persones ho celebren. Com si perdre una feina fos una gran notícia, com si hi hagués alguna cosa per alegrar-se'n", explicava a les seves xarxes socials.

"Tristament, potser és veritat. Potser tot això que diuen acabi sent cert, però imagina't sostenir això durant hores. Mentre tot un equip segueix complint amb la seva feina, sense més informació que el soroll. Esperant, amb respecte, que siguin qui han de parlar els qui ho facin", ha dit Ares Teixidó a les seves xarxes socials.

Encara que es desconeix quin serà el destí definitiu de 'La Família de la Tele', algunes fonts ja apunten que el seu final podria arribar aviat. "No sé què passarà demà, però avui, en aquest precís instant, seguim, amb el cap ben alt i amb el cor encongit. Veurem què passa en les pròximes hores", concloïa Ares Teixidó.