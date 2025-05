Llista de convidats d''El Hormiguero', que es queda sense visita dimecres

Pablo Motos ha anunciat la llista de convidats que visitaran 'El Hormiguero' en els pròxims dies, oferint una programació variada amb figures de la música i la interpretació. El programa d'Antena 3 comptarà la setmana del dilluns 5 al dijous 8 de maig amb la presència de Hiba Abouk, Belinda Washington, Roberto Brasero i Edurne.

D'aquesta manera, 'El Hormiguero' arrenca la setmana amb la presència de les actrius Hiba Abouk i Belinda Washington. Les intèrprets presentaran 'Eva & Nicole', la nova sèrie que s'estrena per tot el que val en el prime time d'Antena 3 el dijous 8 de maig. La ficció narra la història de dues poderoses dones de la jet set marbellina enfrontades als anys 80 i amb un passat comú que les persegueix.

Aquest dimarts 6 de maig, visita el plató de 'El Hormiguero' Roberto Brasero per presentar davant Pablo Motos "Petita història del clima", el seu nou llibre que està a la venda. Amb un to didàctic i amè, Roberto Brasero proposa en les seves pàgines aprendre com ha canviat el clima. Relata des dels orígens del nostre planeta fins avui, i com evitar l'escalfament que ve.

| Atresmedia

Respecte a la nit de dimecres, 'El Hormiguero' sembla que no té convidat. Inicialment, Pablo Motos va anunciar la visita de Camila Cabello per parlar sobre el seu últim àlbum d'estudi "C,XOXO" i la llarga gira de festivals que té preparada per a aquest estiu. No obstant això, la web d'Antena 3 ha eliminat el seu nom de la llista, per la qual cosa tot apunta que finalment s'haurà caigut la visita de l'artista.

Finalment, el programa de Pablo Motos rep a Edurne. La cantant ensenyarà en exclusiva la seva pròxima cançó i explicarà els entrellats de la nova temporada de 'La Voz Kids', en la qual s'estrena com a coach.

Recordem que 'El Hormiguero', el passat dijous, va ser un dia més el programa més vist de tota la televisió i líder absolut amb un 14,1%. El format va avantatjar els seus principals rivals en +5,9 punts i +3 punts, respectivament. Va superar els 1,6 milions d'espectadors de mitjana i més de 3,9 milions d'espectadors únics en la seva emissió.