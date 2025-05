Emma García paralitza 'Fiesta' després del que s'atreveix a dir Kiko Jiménez en directe

El plató de 'Fiesta' s'ha convertit en escenari d'una nova polèmica protagonitzada per Kiko Jiménez. El col·laborador va acudir al programa acompanyat d'Ana María Aldón per comentar el seu recent pas per 'De Viernes'. No obstant això, el que semblava una intervenció més va acabar en un enfrontament directe amb Emma García i diversos companys del programa.

Des del primer moment, Kiko Jiménez no es va mossegar la llengua en descriure la seva experiència a 'De Viernes'. "Això no va ser ni una entrevista, va ser un aquelarre amb tots els col·laboradors en contra meva. Em vaig sentir bastant incòmode, no vaig sentir que en cap moment m'escoltessin, només m'atacaven amb atacs absurds buscant l'aplaudiment fàcil del públic, una decepció", va afirmar enfadat.

Kiko Jiménez va assegurar a 'Fiesta' que no va poder expressar-se amb llibertat ni abordar tots els assumptes que portava preparats. "Però és que el director no ets tu, tu pots fer una entrevista prèvia, tu ets l'invitat, però després els presentadors i els col·laboradors i sobretot el director decideixen el temps que tenen. Tu saps com és la tele", li va etzibar Emma García.

| Fiesta, Telecinco

"Jo vaig accedir i l'únic que espero almenys és que m'escoltin, ja no que preguntin sinó que escoltin", va dir amb fermesa. Emma García, sorpresa, li va respondre: "Jo no ho he vist, però em sorprèn molt que els meus companys que són uns professionals no t'escoltin".

El moment més tens va arribar quan Almudena del Pozo va vincular la seva notorietat mediàtica a la seva antiga relació amb Gloria Camila. Una frase que no va caure gens bé a Kiko Jiménez, qui es va defensar recordant la seva trajectòria: "Que hàgim de recórrer a això tan bàsic. Fa tres anys que Gloria no estava en aquest univers a Mediaset, estava vetada i jo fa tres anys que estic aquí participant en realities i programes".

| Fiesta, Telecinco

Després d'aquestes paraules, Emma García va advertir a Kiko Jiménez a 'Fiesta': "Escolta et diré una cosa a veure si et vetaran a tu, tant veto veto. Hi ha moments en què els personatges venen perquè interessen i altres moments en què deixen d'interessar". Lluny d'intimidar-se, Kiko Jiménez va respondre taxatiu: "Doncs que em vetin, jo no tinc cap por".

"Quant de temps fa que estic aquí a 'Fiesta'? Quants realities he fet donant la cara?. Estic de col·laborador a 'Supervivientes', a 'Los vecinos de la casa de al lado' i a 'La isla de las tentaciones'", va sentenciar Kiko Jiménez. I va llançar un envit a 'Fiesta': "Si voleu m'aixeco i no vinc, jo no tinc cap problema".

"Escolta, escolta, aquí cadascú que faci el que vulgui. Dius que ahir no vas tenir temps i avui tampoc el tindràs. Tampoc és tan greu pensar que ets conegut perquè vas estar amb Gloria Camila, és la realitat, i després tu has seguit la teva trajectòria, però tu vas agafar la fama igual que Ana María", concloïa Emma García amb el conflicte.