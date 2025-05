Les paraules de Sofía Suescun contra 'De Viernes' després de l'entrevista a Kiko Jiménez

Sofía Suescun ha trencat el seu silenci sobre l'entrevista que va oferir la seva parella, Kiko Jiménez, a 'De Viernes'. La col·laboradora de 'Socialité' no ha dubtat a carregar contra el programa de Telecinco, on el seu xicot va acudir per respondre a les declaracions que Gloria Camila havia fet sobre ell. La resposta de Sofía Suescun ha estat contundent, deixant clar que no comparteix en absolut la manera en què es va conduir l'entrevista.

Durant la seva intervenció a 'Socialité', Sofía Suescun va expressar la seva decepció amb el que va passar: "No em sembla que fos una entrevista. Vaig sentir que eren sis col·laboradors contra un entrevistat, però que no van saber aprofitar l'oportunitat que tenien de poder escoltar-lo, de poder empatitzar amb ell, de poder debatre".

Segons Sofía Suescun, l'objectiu no era escoltar la seva parella, sinó guanyar-se el favor del públic present al plató de 'De Viernes'. "Estan com més centrats en això que en el seu entrevistat. Llavors, no sé molt bé què dir", va comentar, visiblement molesta amb el plantejament de 'De Viernes'.

| Telecinco

Tot i així, va reconèixer l'esforç de Kiko Jiménez per mantenir la calma i exposar la seva versió: "Com sempre, sense pors, valent, explicant el que va poder, perquè cada vegada que acabava alguna cosa li tallaven". Per a ella, el més frustrant va ser veure com es va desaprofitar un espai que podria haver servit per a un diàleg més profund: "Em va fer pena pel programa, oi? Que al final va ser un malbaratament".

Preguntada per com se sent Kiko Jiménez al haver de reviure el seu passat amb Gloria Camila, Sofía Suescun va reflexionar sobre el pas del temps: "Com qualsevol persona quan viu una història, sigui bona o dolenta. En el moment la viu intensament, però passats els anys, doncs és veritat que un comença a oblidar, oi?".

"Sobretot aquells sentiments que et poden portar en aquell moment un odi a l'hora d'explicar-ho, o una pena, quan passa el temps, a tots crec que ens passa, ho tens com un simple record que ho expliques sense més", va concloure Sofía Suescun a 'Socialité'.