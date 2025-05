La petició de Laura Cuevas a 'De Viernes' que dona un gir de 180º a la seva relació

El retorn de Laura Cuevas a Espanya després de la seva sortida de 'Supervivientes' no ha suposat precisament un respir. Després d'un tens retrobament al plató del reality, la concursant va tornar a enfrontar-se públicament al seu marit, Carlos Calderón, a 'De Viernes'. Una trobada que ha deixat més esquerdes que ponts.

Més informada, Laura Cuevas va lamentar que Carlos Calderón hagi donat per certes totes les insinuacions que ha escoltat: "S'ho ha anat creient tot, sense proves ni res". El focus de la polèmica era Daniela, una antiga amiga comuna que, segons Carlos Calderón, li hauria explicat tot. Una amistat que Laura va negar rotundament: "Fa deu anys que no parlo amb aquesta persona i no la vull a la meva vida".

Laura Cuevas li va retreure que no s'hagi molestat a contrastar la informació: "T'has preocupat a parlar amb Antonio i amb Noelia?". La resposta de Carlos Calderón va ser negativa. En el seu lloc, va justificar la seva reacció amb una pregunta que carregava implícitament una acusació: "Què fas tot el dia sense parlar-me i després et prens alguna cosa amb un altre?".

| Mediaset

El més cridaner de la trobada va ser com Carlos Calderón desacreditava a Daniela quan es tractava de les afirmacions que l'afectaven a ell. De fet, va negar rotundament a 'De Viernes' haver tingut converses seductores amb ella. A més, no va oferir resposta quan va ser confrontat per Antonio Rossi, que li va assenyalar: "Només et creus a Daniela quan et convé".

Amb aquest panorama de desconfiança mútua, Carlos Calderón no va amagar la seva posició: "Això no té remei". Laura Cuevas, per contra, va deixar oberta la possibilitat de reconciliació. Va recordar el vincle de tota una dècada que els uneix i va expressar el seu desig d'arreglar-ho: "Un matrimoni de deu anys no es pot acabar així perquè sí".

Això sí, va posar una condició clara a 'De Viernes': "Vull que em demani perdó per acusar-me de totes les mentides i per arruïnar-me el meu concurs que era la meva gran oportunitat".

La tensió va culminar a 'De Viernes' quan Laura Cuevas es va assabentar que el seu marit havia arribat a definir-la com "mala persona i desagraïda". La seva reacció va ser d'incredulitat: "No m'ho esperava per res i em sembla desproporcionat perquè jo no havia dit res d'ell. Pensava que només eren coses que li havien dit, però això... Que s'hagués posat així ja..."