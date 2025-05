La pregunta de José Antonio León que Ana María Aldón nega respondre a 'De Viernes'

Ana María Aldón va ser la gran protagonista de l'última emissió de 'De Viernes'. La dissenyadora va acudir al plató per respondre a les declaracions que Gloria Camila va oferir en aquest mateix espai una setmana abans. La nit prometia intensitat, però va acabar anant encara més lluny quan la conversa va derivar en un tens enfrontament amb José Antonio León.

Un dels moments més delicats de l'entrevista es va produir quan Ana María Aldón va rememorar el deteriorament personal d'Ortega Cano, pels seus problemes amb l'alcohol. Va explicar que el torero li va demanar mudar-se a la seva finca, però en un principi es va negar per tenir la seva vida assentada: feina, hipoteca i estabilitat. No obstant això, finalment va canviar de decisió en entendre la gravetat del moment: "A aquest home li fa falta i tindrem un fill, però a aquest home cal ajudar-lo i la condició és que la meva filla ve amb mi".

D'aquesta manera, José Antonio León va contextualitzar l'època a la qual es referia Ana María Aldón: "Va ser després de l'accident i abans d'entrar a la presó. Va ser condemnat, va ser un problema gros a causa d'aquestes causes i tu veus que contínuament segueix igual". No obstant això, aquestes paraules no van agradar a Ana María Aldón, que va tallar immediatament la conversa a 'De Viernes' amb una frase clara: "Jo no parlaré d'això".

| Telecinco

Malgrat aquest silenci, Ana María Aldón va voler subratllar el context mediàtic que van viure aleshores. Va esmentar sense citar expressament els programes que cobrien cada moviment del procés: "Estava pendent d'un judici però no només per la condemna, era un judici mediàtic de cada dia. Feu memòria, el que es vivia cada tarda".

Va ser aleshores quan Beatriz Archidona va intervenir amb una puntualització que va generar un moment de silenci tens, però també aplaudiments del públic: "Però és que va morir un home, Ana. Va ser un accident molt important". Ana María Aldón no va dubtar a respondre amb rotunditat per defensar la seva postura: "Jo no estic restant cap importància".

L'entrevista va tancar amb un intent de reprendre el to emocional més constructiu a 'De Viernes'. Beatriz Archidona, buscant reconduir la conversa, va formular una última pregunta amb intenció conciliadora: "Per això. Et volia preguntar si vas notar que la família feia esforços per ajudar-lo".