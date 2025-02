La informació d'Antonio Rossi que dona un gir de 180º al cas d'Anabel Pantoja

El cas de Anabel Pantoja continua generant titulars i noves informacions. Mentre la investigació pels presumptes maltractaments continua el seu curs, en les últimes setmanes ha sortit a la llum la forta crisi que podria estar travessant la parella formada per la influencer i David Rodríguez.

Malgrat els rumors, Anabel Pantoja i David Rodríguez han preferit mantenir-se al marge i centrar-se en recuperar la normalitat en la seva vida. No obstant això, aquest dijous 13 de febrer, Antonio Rossi ha revelat a 'Vamos a ver' que darrere de totes aquestes informacions hi hauria una campanya dirigida a separar la parella. " Hi ha una campanya per desprestigiar David faltant a la veritat", deia el col·laborador, afegint que aquesta estratègia s'estaria duent a terme de manera "deliberada".

Antonio Rossi ha desmentit alguns dels rumors que han circulat en els últims dies. De fet, a 'Vamos a ver', ha desvelat que no és cert que David Rodríguez tingui mala relació amb Merchi, ni que s'hagi distanciat d'Anabel Pantoja. " Els primers que no volen que estiguin junts són la seva tia i el seu oncle", ha assegurat Antonio Rossi, assenyalant directament Isabel i Agustín Pantoja.

| @anabelpantoja00

"Ells han tingut problemes i la primera trobada que tenen és a l'hospital. Ara que el focus està posat en ell (David), el que estan fent és enfrontar-lo a la família", va explicar el periodista, fent referència a la tensió viscuda en els primers dies després de l'hospitalització de la filla de la parella. "Estan informant malament a molta gent per deixar sol un noi de 26 anys que està ficat en un problema molt gran", sentenciava.

En l'àmbit judicial, la investigació continua avançant. A punt de complir-se un mes des de la polèmica declaració, el Tribunal de San Bartolomé de Tirajana continua analitzant tota la documentació amb l'objectiu de resoldre el cas amb la major celeritat possible, considerant la seva gran repercussió pública.

| Mediaset

El periodista Alfonso Egea ha revelat a 'Vamos a ver' que la jutgessa encarregada del cas encara té dubtes sobre un punt clau. " Hi ha una cosa que la jutgessa no té clar. La intenció és una cosa i les conseqüències són altres", va explicar des del plató.

Segons el periodista, encara que es descarta que els pares tinguessin intenció de causar dany a la petita, el tribunal continua centrat a esclarir les circumstàncies de les seves lesions. " Però aquesta nena té unes lesions i l'únic que li interessa és com quedarà aquesta nena", afegia.

A més, Antonio Rossi ha assenyalat que les visites de la filla d'Anabel Pantoja a l'hospital formen part del seguiment mèdic i judicial del cas. " El 5 de febrer van al metge i s'ha remès al jutjat. Aquestes cites estan programades des del dia de l'alta. El forense va demanar que el cas tingués un seguiment i els resultats s'han remès al jutge perquè consti en l'informe", va explicar el col·laborador de 'Vamos a ver'.