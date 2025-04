Chechu Salgado trenca el seu silenci després de la dramàtica mort de Gaspar a 'Valle Salvaje'

Chechu Salgado ha posat fi a la seva participació a 'Valle Salvaje', la sèrie de La 1, després d'encarnar un dels personatges més durs i emocionalment exigents. L'actor s'acomiada de Gaspar, un home marcat per la violència i una profunda lluita interna que el va convertir en un dels pilars dramàtics de la sèrie diària. L'intèrpret ha definit el seu pas per 'Valle Salvaje' com una experiència "esgotadora, però enriquidora", reflex de la intensitat amb què va viure cada escena.

A l'hora d'acomiadar-se del personatge, Chechu Salgado ha reconegut que no li resulta fàcil deixar anar a Gaspar. "Estic una miqueta nerviós perquè els comiats són una mica incòmodes i una mica estranys", va confessar en una entrevista a la web de RTVE.

En aquest sentit, Chechu Salgado va destacar especialment el vincle amb la seva companya de repartiment María Redondo, qui dona vida a Matilde en la ficció. "Malgrat el que es veu a la sèrie, aquest matrimoni infeliç i ple de desventura, María és una persona molt important per a mi", ha explicat l'actor. Una relació que, a diferència de la que reflecteixen els seus personatges, ha estat marcada pel suport mutu i la complicitat.

| RTVE

La transformació de Gaspar culmina amb una escena que ha deixat empremta en l'audiència: la seva mort heroica en salvar Isabel i Pedrito. Aquest tancament dramàtic a 'Valle Salvaje' suposa un acte redemptor per a un personatge que va navegar entre la foscor i la recerca desesperada de sentit. Un final a l'altura del viatge que el precedeix.

Les exigències del paper van ser moltes, especialment en els trams finals. Les escenes relacionades amb la violència de gènere i el seu progressiu deteriorament físic en pantalla van suposar un repte actoral de gran calibre. "Sostenir un personatge que està diversos capítols morint-se és difícil", va reconèixer Chechu Salgado.

Amb la seva sortida de 'Valle Salvaje', l'actor es permet ara un respir merescut després de mesos de treball intens. "El que més em ve de gust fer ara és descansar. Anar-me'n a caseta i estar un parell de mesets descansant", va concloure.

En audiències, durant el passat mes de març, 'Valle Salvaje' va aconseguir el seu millor promig mensual en quota i milers en la seva nova ubicació, en la franja de sobretaula. Per tant, la sèrie va aconseguir un comportament a l'alça setmana a setmana, promediant un 8,6% quota i 753.000 espectadors.