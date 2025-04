Andreu Buenafuente es cola a La 1 amb els primers detalls del seu nou format

Andreu Buenafuente està a punt d'aterrar en el prime time de La 1. Durant l'emissió de la segona semifinal de la Copa del Rei, RTVE va aprofitar per promocionar diversos dels seus programes. Un dels que es va colar durant el futbol va ser Andreu Buenafuente, amb la primera promo del seu nou espai, anomenat 'Futuro Imperfecto'.

"Què tal? Com esteu? Us saludo des del teatre on realitzarem cada setmana el nou programa de comèdia de RTVE: 'Futuro Imperfecto'. Així es dirà", arrencava el còmic des d'un teatre a Terrassa.

Cal destacar que Andreu Buenafuenteoferirà, cada setmana, un monòleg en el qual donarà la seva visió personal i humorística del món dels últims dies. Amb un enfocament fresc i irreverent, el programa, de 60 minuts, serà una reflexió de la realitat, on l'humor i la crítica aniran junts de la mà. "No hi ha qui entengui aquest món, però caldrà intentar-ho. Riure'ns amb això i destacar el bo", diu Andreu Buenafuente.

| RTVE

"Tu diràs: Andreu, a tu et fa il·lusió això? Com no em farà il·lusió poder venir a la televisió pública per comentar com va el món? Que ja sabem que molt bé no va, però caldrà riure'ns d'això. Caldrà intentar treure alguna cosa de comèdia", afegia la promo.

"Per això m'ajudaran un equipàs de guionistes, d'equips tècnics i humans, perquè ja us dic que jo sol no ho puc fer", afegia el còmic a RTVE. 'Futuro Imperfecto' serà una barreja del que el còmic sap fer millor, amb l'experiència adquirida en la seva carrera i el risc que suposa explorar nous territoris. Un programa en el qual la sorpresa, la interacció i l'humor seran els protagonistes.

"Tot això estarà al servei d'artistes, músics, amics comediants, gent que tingui ganes de riure's. I aquest públic, que omplirà el teatre, i espero que també a casa vostra. Nosaltres estem a punt. A mi quan em digueu, quan em confirmeu l'estrena, jo em poso. M'agradaria, si pot ser, que fos abans de l'estiu. Què no pot ser? Doncs no passa res, però per demanar...", feia una petició Andreu Buenafuente.

"'Futuro imperfecto', pròximament a la pública. Ah, i força Barça. Hi ha coses que no canvien", concloïa la promo.