Jessica Bueno trenca el seu silenci després de rumorejar-se la seva reconciliació amb Luitingo

Jessica Bueno ha trencat el seu silenci sobre els rumors d'una possible reconciliació amb Luitingo. La model ha compartit com es troba actualment a nivell personal i ha sorprès amb unes declaracions sobre la seva exparella. Unes paraules en un moment en què es parla d'un acostament entre ambdós, especialment després del suport públic que el cantant li va oferir després de l'entrevista de Jota Peleteiro.

Davant la premsa, Jessica Bueno va reconèixer que la ruptura amb Luitingo li va afectar profundament. A més, es va referir al conflicte econòmic amb Jota Peleteiro, pare d'un dels seus fills, assegurant que encara hi ha assumptes pendents respecte a la manutenció dels petits. No obstant això, Jessica Bueno ha deixat clar que la seva intenció és mirar cap endavant, centrar-se en el seu benestar i en el dels seus fills, i no quedar-se ancorada en el passat.

De forma poc habitual en ella, Jessica Bueno va respondre amb contundència sobre una possible reconciliació amb Luitingo. Tot i valorar les mostres d'afecte que ell ha tingut cap a ella recentment, va deixar clar que la seva història ja està tancada.

| Mediaset

"No vull entrar gaire en això perquè ja sabeu que jo he tancat això. No em ve de gust estar parlant d'altres persones que no formen part de la meva vida. Prefereixo centrar-me en el meu present i no parlar de persones del passat", va declarar Jessica Bueno amb rotunditat.

Tot i que va deixar clar que Luitingo és "passat" per a ella, va voler reconèixer "el gest públic que ha tingut amb mi" després de les polèmiques declaracions de Jota Peleteiro. Més enllà d'aquesta menció, Jessica Bueno va preferir posar el focus en el bon moment que travessa a nivell professional i personal.

"Agradeixo a la vida, a Déu, a l'univers, que m'hagi regalat tants moments en aquest mes de març i d'abril que estem ja. Estic feliç, em sento realitzada", va afirmar, transmetent una imatge d'apoderament i gratitud. De fet, a nivell professional Jessica Bueno també està vivint un bon moment, tenint en compte que recentment s'ha convertit en una de les col·laboradores fixes de 'De Viernes'.