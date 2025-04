RTVE detalla la seva programació per al dimarts, sense rastre de 'La Família de la Tele'

Segueixen les males notícies per als seguidors de 'La Familia de la Tele' després de cancel·lar-se l'estrena prevista per a aquest dilluns. L'apagada que va afectar tota la península va provocar que RTVE suspengués de nou l'arribada del format vespertí. Un dia després, encara és una incògnita quan arribarà 'La Familia de la Tele', però està clar que no serà aquest dimarts 29 d'abril.

Al llarg del dia, RTVE seguirà informant sobre l'apagada amb una cobertura informativa. 'La Hora de la 1' allargarà la seva emissió fins a les 12h, moment en què començarà un especial informatiu amb Alejandra Herranz i Lluis Guilera. D'aquesta manera, tampoc hi haurà emissió de 'Mañaneros 360' amb Javier Ruiz i Adela González aquest dimarts.

Després de cancel·lar-se el dilluns, sí que tornaran els Territorials amb la seva doble emissió habitual, de 13:55h a 14:20h i de 15:50h a 16h. Posteriorment, en l'horari de 'La Familia de la Tele', seguirà l'especial informatiu amb Lluis Guilera, ara juntament amb Marta Carazo. Just després s'emetrà 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', l'emissió de les quals també va ser cancel·lada aquest dilluns a causa de l'apagada.

| RTVE

Encara és una incògnita l'espai que ocuparà la franja de 18:30h a 20:30h, però tot apunta que, una vegada més, podria tornar 'El Cazador'. El que sí que sembla quedar clar és que de nou no hi haurà estrena de 'La Familia de la Tele'. Tot i no haver-hi cap confirmació oficial, no seria descartable que es retardi fins al pròxim dilluns 5 de maig, tenint en compte el pont d'aquesta setmana amb el festiu de l'1 de maig.

Recordem que 'La Familia de la Tele' es presenta com un living show inspirat en els grans magazins tradicionals, però amb una posada en escena i una realització completament diferents. Un bocí de vida quotidiana en directe l'objectiu del qual, a més d'informar i entretenir, és ser útil a l'espectador. El plató, a més, es presentarà com un barri, una plaça bonica amb edificis.

Al capdavant de aquesta gran família televisiva hi haurà María Patiño, Aitor Albizua i Inés Hernand, amb el suport de Belén Esteban com a col·laboradora especial. Juntament amb ells, el programa comptarà amb un ampli equip de col·laboradors format per rostres coneguts del món de la televisió i el periodisme. Participaran Lydia Lozano, Núria Marín, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, Carlota Corredera, Laura Fa, Chelo García-Cortés, Silvia Taulés, Bob Pop, Martín Bianchi, Raúl Rodríguez, Javier de Hoyos o Marta Riesco.