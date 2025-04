Pablo Motos manté per sorpresa 'El Hormiguero' després de l'apagada: 'Tot és molt estrany'

Aquest dilluns Espanya s'ha paralitzat uns minuts a causa del gran apagat que ha afectat tota la península. La majoria de cadenes modificaven la seva graella per oferir informació d'última hora. No obstant això, Antena 3 sorprenia mantenint l'emissió de 'El Hormiguero', encara que en circumstàncies mai vistes.

En començar 'El Hormiguero', Pablo Motos va saludar els pocs espectadors que havien aconseguit arribar fins al plató: "Hola als quinze que heu vingut. Estem en xoc amb l'apagat. Aquí estem per explicar-vos si hi ha novetat, i aquests moments de desconcert que ens està tocant viure".

Conscient que la imatge era completament atípica, Pablo Motos va explicar que "hi ha només quinze persones de públic aquesta nit. Lògicament, la gent no ha pogut venir. Aquesta gent viu per aquí a prop, ha pogut venir caminant".

| Atresmedia

No obstant això, més enllà de les anècdotes, Pablo Motos va voler fer una reflexió més profunda a 'El Hormiguero' sobre el que s'estava vivint. Mirant directament a la càmera, va llançar un missatge: "Mai vaig pensar que ens trobaríem en una situació així. En uns minuts ens hem adonat de com de fràgils som. Només ens han de treure la llum i la vida seria un caos".

"La tecnologia s'ha anat ficant en tots els racons de la nostra vida i sense llum, som incapaços de baixar les persianes de casa nostra, els mòbils han deixat de funcionar, Internet ens ha deixat sense connexió amb el món, els diners electrònics... Depenem de la llum fins i tot per a les receptes de les farmàcies", afegia.

A més, Pablo Motos va recordar les advertències que en el seu moment va fer la Unió Europea: "No podem evitar pensar en l'avís de la UE sobre que tinguéssim preparat el kit de supervivència. En aquest moment tot és molt estrany. No sabem ni el que soparem. El que sí que sabem és que la solidesa de la nostra economia se'n va a través de la llum i que sense llum no som res. Som més fràgils del que pensem. Aquesta nit el programa serà diferent, volem informar-vos".