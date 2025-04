Isa Pantoja abandona en Joaquín Prat i salta a La 1 amb 'La Família de la Tele'

Isa Pantoja trenca definitivament amb Mediaset i se suma a la renovada aposta de TVE per a les seves tardes. La filla d'Isabel Pantoja es converteix en el fitxatge estrella de 'La Familia de la Tele', nou format amb l'antic equip de 'Sálvame'. L'esperat format va haver d'ajornar la seva estrena per la mort del Papa Francesc, però finalment veurà la llum el dilluns 28 d'abril amb una gran desfilada.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva Informalia, Isa Pantoja serà una de les sorpreses de 'La Familia de la Tele'. La jove s'unirà al format que conduiran María Patiño, Inés Hernand i Aitor Albizua, juntament amb Belén Esteban i altres rostres emblemàtics. Una maniobra que simbolitza un canvi professional per a Isa Pantoja, però també un important moviment estratègic en la guerra entre cadenes.

El fitxatge va ser anticipat per Óscar Cornejo, CEO de LA OSA Producciones Audiovisuales i un dels creadors de 'La Familia de la Tele'. Aquest va anunciar dies enrere l'arribada de "un col·laborador estrella que no ha estat en cap aposta" i que faria la seva entrada en una carrossa. Per tant, aquesta incògnita ja té nom.

| Mediaset

La decisió d'Isa Pantoja no és menor, perquè abandona el seu lloc a 'Vamos a ver', produït per Unicorn Content, factoria d'Ana Rosa Quintana. Fins ara, la jove participava com a col·laboradora comentant els principals realities i temes del cor. Amb aquest pas, tanca una etapa de deu anys a Mediaset, on ha passat per gairebé tots els formats possibles, des dels realities com 'GH VIP' i 'Supervivientes', fins als debats i el matinal.

El seu fitxatge, a més, coincideix amb un moment especialment delicat i mediàtic de la seva vida personal: es troba en la recta final del seu segon embaràs, el primer amb Asraf Beno.Amb la seva incorporació a 'La Familia de la Tele', TVE s'assegura no només l'expectació del seu debut, sinó també el relat exclusiu d'aquest nou capítol vital per a Isa Pantoja.

Tanmateix, la seva presència a la cadena pública podria no quedar-se aquí. Segons la informació publicada, Isa Pantoja estaria també en converses per formar part de futurs formats de La 1 com 'MasterChef Celebrity' o 'Bake Off: famosos al forn'.