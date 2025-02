L'última decisió de Nancho Novo que dona un gir de 180º a 'Sueños de Libertad'

Damià, personatge de Nancho Novo, espera la visita del governador per demanar-li ajuda amb la detenció d'Andrés. Aquest divendres 7 de febrer, 'Sueños de Libertad' seguirà avançant en les seves trames a la sobretaula d'Antena 3. La sèrie diària, a més, està disponible per avançat per als subscriptors premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior de 'Sueños de Libertad', Begoña va compartir amb Damià les seves sospites sobre la implicació de Jesús en la detenció d'Andrés. Jesús va intentar manipular Damià per fer-li creure que Andrés podria ser culpable. Gema va donar la notícia a María de la seva marxa, però li va prometre conservar la seva amistat malgrat la distància.

Marta va fer el traspàs de poders a Joaquín, oficialment ocupa el càrrec de director de l'empresa. Tasio, preocupat per Andrés, va oferir la seva ajuda, però, després de la votació, no va rebre el tracte esperat pels De la Reina... el senyor Pedro no es quedaria de braços plegats i va fer tot el possible per dificultar la sortida de la presó d'Andrés.

En audiències, aquest mes de gener,'Sueños de libertad' amb un 13,3% de share i 1.238.000 espectadors va seguir líder invicte. Va ser la sèrie més vista de la televisió, arrasant a 4,3 punts d'avantatge sobre el seu immediat competidor.

Què passarà en el capítol de divendres de 'Sueños de Libertad'?

En aquest capítol de 'Sueños de Libertad', els tripijocs de el senyor Pedro dificulten treure Andrés de la presó, i María, sentint-se culpable, vol fer alguna cosa al respecte. Joaquín segueix molt de prop Tasio en el seu nou lloc de treball, la seva relació és cada vegada més complicada. Luz dona a Marta la notícia que deixarà de ser metge de la colònia.

el senyor Pedro vol que Joaquín mantingui Marta el més allunyada possible de la fàbrica. Damià, personatge de Nancho Novo, espera la visita de Miguel Ángel Vaca, el governador, per demanar-li ajuda amb la detenció d'Andrés. Joaquín consulta amb Luis i Digna què hauria de fer respecte al nou càrrec de Marta a l'empresa.

Tasio es desfoga amb Claudia: ni els De la Reina ni els Merino compten amb ell. Luis es desfoga amb Begoña sobre la seva preocupació per la decisió de Luz d'abandonar el dispensari. Jesús no permetrà que María prengui cartes per alliberar Andrés.