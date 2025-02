Telecinco escull el seu quartet de presentadors per a 'Supervivientes 2025'

En plena emissió de 'GH DÚO', amb la repesca en marxa, Telecinco ja es prepara per a la pròxima edició de 'Supervivientes'. El reality tornarà a les pantalles molt aviat com un dels productes estrella de la cadena per a la primavera. És per això que Telecinco ja ha escollit el quartet de presentadors que es posarà al capdavant de la nova temporada de 'Supervivientes'.

D'aquesta manera, segons ha publicat en exclusiva Algo Pasa TV, Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de 'Supervivientes' en les gales dels dijous. El presentador presentarà la que serà la seva edició número 13 com a conductor titular des de plató. Per tant, Jorge Javier Vázquez suma aquest nou projecte que compatibilitzarà amb 'El Diario de Jorge' i 'Hay una cosa que te quiero decir', després de presentar 'Gran Hermano' a la tardor.

Quant a la presentadora des de l'illa, seguirà sent Laura Madrueño en la seva tercera edició consecutiva. La meteoròloga va debutar a 'Supervivientes' el 2023 com a substituta de Lara Álvarez després d'anys com a rostre de El Tiempo de Telecinco. A la tardor també va estar al capdavant de l''Última Hora' de 'Gran Hermano' en el access prime time.

| Mediaset

En aquesta ocasió, també repeteixen els altres dos presentadors de 'Supervivientes': Sandra Barneda i Carlos Sobera. La catalana seguirà al capdavant de 'Conexión Honduras' els diumenges, compatibilitzant-ho amb l'emissió de 'La Isla de las Tentaciones'. Per la seva banda, Carlos Sobera tornarà als dimarts amb 'Tierra de Nadie', després de finalitzar 'GH DÚO', on ara presenta les gales.

Quant a la data d'estrena, segons apunta el site citat, serà la primera setmana de març. Sorprèn tenint en compte que tan sols quedaria un mes i 'GH DÚO' segueix en plena emissió amb la repesca. No obstant això, seria una data semblant a la de l'any passat, quan va arrencar a mitjan març.

D'aquesta manera, amb aquest quartet de presentadors, Telecinco pretén repetir l'èxit de 'Supervivientes' de l'anterior edició. La temporada va mesurar un gran 20,2% de share i gairebé 1,5M d'espectadors. De fet, la final va pujar al 22,1% i 1.677.000 fidels amb la proclamació com a guanyador de Pedro García Aguado.

No obstant això, encara queda per conèixer si Telecinco tornarà a apostar per una versió de 'Supervivientes All Stars', com va fer l'any passat. El format va reunir durant els mesos de juny i agost als millors concursants de la història, culminant amb Marta Peñate com a guanyadora. En audiències, també va funcionar amb un 18,8% i 1,3M de seguidors.