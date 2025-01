Emma García frena en sec 'Fiesta' després dels comentaris masclistes d'un col·laborador

'Fiesta' va viure una tarda intensa amb un debat que va encendre els ànims al plató. Tot va començar en tractar els rumors d'un suposat flirteig entre la cantant Aitana i el futbolista del Real Madrid, Jude Bellingham. El que semblava ser un tema de premsa rosa va derivar en un enfrontament sobre rols de gènere que va captar l'atenció del públic.

Marisa Martín Blázquez va detallar com, presumptament, l'acostament entre ambdós s'havia limitat a intercanvis a les xarxes socials. "Van començar a flirtejar per Instagram i va arribar un moment en què l'Aitana li va proposar quedar, però ell no va voler. Ell tenia por que, atès que tots dos són molt famosos, algú els fotografiés", va explicar.

Tanmateix, va ser un comentari de Sergio Garrido el que va desfermar la controvèrsia: "No crec que l'Aitana li proposés sopar. En tal cas, seria ell", va comentar, provocant la immediata reacció d'Alexia Rivas. "Però que antic que ets!", va exclamar la col·laboradora, recolzada per Kike Calleja.

| Mediaset

A més, Emma García no va trigar a intervenir, visiblement incrèdula davant el que acabava d'escoltar. "Senyor Garrido, m'estàs dient que l'Aitana no li pot convidar a aquesta persona a anar a sopar?", va qüestionar, esperant que el tertulià reconsiderés les seves paraules molt masclistes. Lluny de fer-ho, Sergio Garrido va insistir: "És que ha de ser ell qui faci el pas, és el que ha de ser un cavaller".

La resposta de Sergio Garrido va augmentar la tensió al plató. Emma García, molesta, va ser taxativa: "Com que l'Aitana no pot convidar i ha de ser ell qui ho hagi de fer perquè és el que fa un cavaller? Va, no em fotis! Si us plau". Les seves paraules van provocar l'aplaudiment del públic present. "Estem al 2025", va recordar la presentadora, subratllant la necessitat d'avançar en termes d'igualtat.

Alexia Rivas va rematar amb ironia: "Sergio, surt del Paleolític", mentre altres col·laboradors donaven suport a la postura d'Emma García i la col·laboradora. Finalment, Sergio Garrido va acabar cedint després de rebre pressions de la resta de presents al plató de 'Fiesta'.

En audiències, 'Fiesta' amb Emma García no va funcionar a Telecinco amb un escuet 8,4% i 776.000 seguidors. L'espai vespertí va començar en un 5% i va tenir pics per sobre del 10% de share.