La confessió de Rocío Suárez de Puga que dona un gir de 180º a 'Valle Salvaje'

Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, confessa a Bàrbara que la signatura del seu pare en l'acord de matrimoni podria ser falsa. Aquest dilluns 13 de gener, a les 18:30h, els espectadors poden gaudir d'un nou capítol de 'Valle Salvaje' a La 1. Es tracta de la sèrie protagonitzada per Rocío Suárez de Puga, José Manuel Seda, Marco Pernas o Sabela Arán, entre d'altres.

Recordem que, en el capítol anterior, preocupada, Isabel li va explicar a Victoria que Adriana sospitava de l'autenticitat de la signatura d'Evaristo. Aquesta la va acabar de convèncer per abandonar la Casa Petita. Alejo li va deixar clar a Julio que no volia tornar a tenir contacte amb ell.

Mercedes va demanar ajuda a Julio i Rafael perquè el seu pare acceptés ajornar el casament. Luisa li va explicar a Alejo com es va produir la violació per part del seu germà i Atanasio va confessar a Domingo que estava disposat a matar José Luis. Gaspar va començar a compadir-se de la seva esposa i li va explicar a Irene que no va ser ella qui li va fer avortar.

D'aquesta manera, 'Valle Salvaje' continua sense funcionar en audiències marcant el seu mínim mensual en quota aquest novembre amb un 6,6% i 529.000. Perd quatre dècimes respecte a l'octubre, encara que puja 30.000 televidents. No obstant això, és la segona sèrie més consumida en diferit a Espanya al novembre amb 241.000 espectadors.

Què passarà en el capítol de dilluns de 'Valle Salvaje'?

En el nou capítol de 'Valle Salvaje', Irene es mostra molt afectada després de descobrir que va ser el seu pare qui la va enverinar. Matilde, enfonsada pel tracte rebut per Irene i Gaspar, es despedeix a la seva manera de Luisa i Victoria, encara que ambdues intenten animar-la. Julio comença a dubtar sobre vendre la casa i això preocupa a José Luis.

Luisa fa jurar a Alejo que no carregarà contra Julio ni buscarà venjança. Arriba un vell amic de Sol a visitar-lo: Eustaquio, qui l'adverteix que no pot tornar a casa. Adriana, personatge de Rocío Suárez de Puga, confessa a Bàrbara que creu que la signatura del seu pare en l'acord de matrimoni és falsa. Alejo té l'oportunitat de descobrir, d'una vegada per totes, si Julio és el violador de Luisa.