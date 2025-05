Risto Mejide s'enfronta a la seva entrevista més dura: s'asseu amb la seva nòvia a 'Chester'

Risto Mejide dona la sorpresa amb la pròxima convidada de 'Viajando con Chester'. En la que possiblement sigui l'entrevista més complicada a la qual s'ha enfrontat en la seva història, el comunicador xerrarà amb Laia Grassi, experta en Intel·ligència Artificial, i la seva parella. Tot en l'entrega de 'Viajando con Chester' que Cuatro emet el dilluns 26 de maig, a les 22:50h.

Al començament de la xerrada, desvetllaran com es van conèixer i com es va forjar l'entrevista just al començar la producció de l'actual temporada i en els inicis de la seva relació. A continuació, Laia Grassi aprofundirà en diversos aspectes de la seva activitat professional i detallarà alguns dels desafiaments als quals s'enfronta la humanitat davant la IA. Explicarà com l'ha integrada ella en la seva rutina per facilitar-li les seves tasques diàries i incrementar les seves capacitats creatives.

Com a colofó, li demanarà a una IA entrenada per ella mateixa que realitzi una pregunta a Risto Mejide que posarà en dificultats el comunicador.

| Mediaset

Prèviament, a l'inici de 'Viajando con Chester',Risto Mejide parlarà amb Antonio Orozco, que durant 10 anys ha declinat assistir. Mentre tots dos passegen per una platja de Vilanova i la Geltrú en la qual tots dos es van criar de nens, Orozco confessarà que la seva reticència es basava en les crítiques del comunicador al seu amic Pablo López a 'Operación Triunfo'.

Al llarg d'una intensa i emotiva xerrada, Antonio Orozco parlarà de temes molt íntims, com la manera en què va afrontar la mort del seu pare i de la mare del seu fill. Presentador i convidat intercanviaran també impressions sobre els seus respectius rols en els concursos de talents. A més, acabaran xerrant sobre les seves aficions i les dificultats que han trobat en la criança dels seus fills a causa de les seves exigents professions.

Finalment, Antonio Orozco serà sorprès en el programa per Elsa Tortonda, doble Passe d'Or de Risto Mejide a 'Got Talent'. A més, és l'última guanyadora de 'La Voz', format en el qual Antonio Orozco és coach. Elsa Tortonda cantarà una cançó molt especial del seu primer disc que mai s'ha atrevit a interpretar en directe.