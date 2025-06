Risto Mejide revela la por més gran dels convidats en visitar 'Viajant amb Chester'

Si per alguna cosa destaquen les entrevistes de Risto Mejide i en concret les de 'Viajando con Chester', és per les seves preguntes incisives. En aquesta nova temporada del Chester, continuen les entrevistes directes, honestes i sense complaença. Aquest enfocament provoca, en moltes ocasions, que els convidats s’obrin com mai abans, mostrant una versió de si mateixos profundament humana, vulnerable i sincera. El sofà del Chester es converteix així en un espai íntim on es desdibuixen les màscares i aflora la veritat personal de cada entrevistat.

Tanmateix, no sempre passa així. De vegades, el temor a represàlies, judicis externs o conflictes personalsempeny l’entrevistat a refugiar-se en el seu personatge públic. En lloc de mostrar-se tal com és, el convidat es protegeix, conscient que cada paraula pot tenir conseqüències.

Com ha revelat el mateix Risto Mejide arran de la seva entrevista amb l’actor Luis Zahera, no tothom està disposat a creuar aquesta línia entre allò públic i allò privat. I és precisament en aquest vaivé, entre el que es diu i el que es calla, on resideix gran part de l’interès del programa.

| Mediaset

"M’ha passat fent aquest programa", confessava el conductor de 'Viajando con Chester' sense entrar en gaires detalls sobre quins convidats han decidit la prudència abans que la sinceritat. "Cada vegada costa més trobar gent que parli amb llibertat, però no perquè no tinguin idees a dir, sinó pel que els passarà després".

El periodista d’aquesta situació en sap molt. Amb aquesta temporada, compleix al capdavant del mític sofà set edicions en què han passat cantants, actors, influencers, polítics, presentadors... Alguns han deixat grans titulars i confessions, mentre que d’altres han decidit mantenir-se en una postura allunyada de l’honestedat o la reivindicació.

Si som sincers, no és fàcil desllengar-se davant de càmeres i d’un presentador que saps que no t’ho posarà gens fàcil i més quan les seves entrevistes destaquen per ser tan directes. Tot i això, aquest sempre serà el lloc dels valents que, com Luis Zahera, s’atreveixen a ser clars.