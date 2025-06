'MasterChef' ja té els seus finalistes després de la seva semifinal més tensa i amb llàgrimes

Com se sol dir, 'MasterChef' ha tingut una semifinal d'infart. Després de dotze exigents setmanes en què el nivell augmentava a cada prova, el programa ja compta amb els seus quatre semifinalistes. No van faltar els nervis en un duel on les llàgrimes van ser les grans protagonistes.

La nit va començar amb una elaboració tan bona com complicada: un plat de roger amb mosaic de musclos, peus de cabrit i percebes, creació del xef Pedro Subijana. Qui millor executés aquesta recepta no només guanyaria el repte, sinó també un viatge de quatre dies a l'Alentejo, a Portugal.

Els cinc aspirants van donar el millor de si mateixos per clavar el plat, però l'Elena i l'Ana no van aconseguir estar a l'alçada. La Bea tampoc es va desenvolupar amb soltura, mentre que la Gabriela i l'Ismael van sorprendre els jutges amb una gran feina. Tanmateix, només un podia alçar-se amb la victòria a la primera prova: L'Ismael va ser el vencedor.

| RTVE

A l'última prova per equips, van haver de cuinar un menú complex de quatre plats. L'Ana va tornar a ser la capitana, però aquesta vegada dels dos equips. L'Ismael va treballar amb la Bea i l'Elena amb la Gabriela. La doble capitania no va beneficiar cap dels dos. És més, de vegades va suposar un gran impediment.

Tot i això, els dos equips van complir amb les expectatives dels comensals, per la qual cosa van ser els petits detalls els que van decantar la balança. Aquesta vegada, el veredicte va ser individual i per això els jutges només van salvar un aspirant. Així L'Ismael es va convertir en el primer finalista.

Amb la següent prova i acompanyats de xefs emergents, la Gabriela va decidir entregar el pin de la immunitat per confirmar així el seu pas a la gran final. Per això, l'Elena, l'Ana i la Bea es van jugar les dues places restants i van passar per diferents fases durant la cuina de 'MasterChef'

La Bea va ser capaç de clavar tots els ingredients i l'Ana també va estar a l'alçada. Tanmateix, els detalls no van jugar a favor de l'Elena, que va haver de penjar el davantal per segona vegada quedant-se a les portes de la final. L'Ismael, la Gabriela, la Bea i l'Ana van acomiadar l'Elena amb una barreja de sensacions: tristesa per l'acomiadament però alegria per saber-se finalistes.