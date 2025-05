Així s'ha acomiadat Ncuti Gatwa de 'Doctor Who', que recupera una mítica protagonista

El final de la temporada 15 de 'Doctor Who', la segona de la nova era, ha estat un esdeveniment històric per als fans de la icònica sèrie britànica. En un emocionant desenllaç de dues parts, els espectadors van ser testimonis del comiat de Ncuti Gatwa del paper del Doctor. En aquest final, el Doctor es va enfrontar a la Rani en una batalla que no només va posar en perill el món, sinó que va portar el personatge a fer un sacrifici definitiu.

Des que va ser anunciat com el nou Doctor el maig de 2022, Ncuti Gatwa va arribar a 'Doctor Who' amb força, guanyant-se ràpidament l’afecte dels fans d’arreu del món. El seu debut, que va formar part de les celebracions pel 60è aniversari de la sèrie el novembre de 2023, va suposar una encarnació única del personatge. Ncuti Gatwa, que es va separar del Catorzè Doctor interpretat per David Tennant, va oferir una versió fresca i diferent que va deixar empremta en els fans.

El seu primer episodi complet, "The Church on Ruby Road", va marcar l’inici dels seus viatges amb Ruby Sunday, interpretada per Millie Gibson. Amb ella va viatjar a través d’aventures impressionants en el temps i l’espai. A la temporada 15, Ncuti Gatwa va canviar de companya per viatjar al costat de Belinda Chandra, interpretada per Varada Sethu. La temporada va culminar amb el seu sacrifici per salvar la Terra, abans de regenerar-se, marcant la sortida de Ncuti Gatwa de 'Doctor Who'.

| BBC

"Saps que quan et fitxen, en algun moment hauràs de tornar aquell tornavís sònic i tot arribarà al seu final, però res et prepara per això. Aquest viatge ha estat una cosa que mai oblidaré, i un paper que serà part de mi per sempre. No hi ha paraules per descriure el que se sent en ser escollit com el Doctor, ni per explicar el que se sent en ser acceptat en aquest paper tan icònic que existeix des de fa més de 60 anys i que és veritablement estimat per tantes persones arreu del món", ha dit Ncuti Gatwa.

El comiat de Gatwa va ser, però, només l’inici d’una nova aventura per als seguidors de 'Doctor Who'. Inesperadament, el Doctor es va regenerar, donant pas a una cara molt familiar: Billie Piper va tornar a la sèrie. Billie Piper, que es va unir a la sèrie el 2005 com Rose Tyler, la estimada companya del Doctor interpretat per Christopher Eccleston i David Tennant, va fer el seu sorprenent retorn al TARDIS. Tot i que la seva aparició va ser un gran gir per als fans, els detalls sobre com i per què el seu personatge torna es mantindran en misteri.

| BBC

"Billie va canviar la televisió completament el 2005, i ara ho ha tornat a fer!. És un honor i una alegria donar-li de nou la benvinguda al TARDIS, però com, per què i qui, és una història que encara no hem explicat. Després de 62 anys, les aventures del Doctor tot just comencen!", ha dit Russell T Davies, showrunner de 'Doctor Who'.

Per la seva banda, Billie Piper va expressar: "No és cap secret quant m’encanta 'Doctor Who', i sempre he dit que m’encantaria tornar al Whoniverse perquè hi tinc alguns dels meus millors records. Així que, quan em van donar l’oportunitat de tornar a trepitjar aquell TARDIS, simplement no vaig poder rebutjar-la. Però qui, com, per què i quan, ja ho descobrireu".