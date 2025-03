Es revelen les condicions i el que guanyarà Isabel Pantoja amb la sèrie sobre la seva vida.

Després de mesos de moltes especulacions, la productora Mediacrest ha confirmat que produirà dos projectes sobre Isabel Pantoja: una sèrie documental i una ficció basada en la seva vida. Aquest anunci esvaeix els dubtes que havien sorgit al voltant de la viabilitat del projecte, un tema que havia estat molt comentat als programes. No obstant això, 'Tardear' ha revelat les condicions establertes per Isabel Pantoja per a la seva realització.

"Des del primer moment Isabel Pantoja ha volgut explicar tot el que ha passat a la seva vida i quan dic tot és María del Monte, Encarna Sánchez, presó i Julián Muñoz. Escolta diverses productores, jo vaig tenir la sort de participar en la negociació d'una productora que finalment no ha estat l'escollida per Isabel. Des del principi va deixar clar que no hi havia línies vermelles i que parlaria amb absoluta franquesa de tot el que ha passat a la seva vida", va explicar Saúl Ortiz.

A més, va destacar que la mateixa Isabel Pantoja ha deixat clar que aquesta serà l'única vegada que parlarà sobre la seva vida sense restriccions. "Sempre tenia clar una cosa i és que deia que 'aquest és el projecte de la meva vida. Ho faré una vegada, parlaré una vegada de tot el que m'ha passat, sense censura, però mai més parlaré'", va emfatitzar el periodista a 'Tardear'.

| Mediaset

Davant d'aquesta afirmació, Verónica Dulanto va preguntar: "Però quan dius tot és tot?", al que Saúl Ortiz va respondre amb claredat: "És tot. En un principi es parlava d'un documental per una banda i una sèrie a part. Finalment, el promotor va decidir que tot formés part d'un macroprojecte que és el que ha signat amb aquesta productora".

Un altre punt important per a Isabel Pantoja ha estat garantir la projecció internacional del projecte: "Vol projecció internacional. Això no significa que no es vegi a Espanya i que no s'expliquin coses que puguin interessar a Amèrica. Vol que primer es vegi a Amèrica i que després arribi a Espanya i s'emetrà en una plataforma i possiblement en un grup audiovisual", va afirmar Saúl Ortiz.

D'altra banda, Saúl Ortiz també va donar una estimació de la quantitat econòmica que Isabel Pantoja podria rebre, afirmant que l'artista ha sol·licitat almenys quatre milions d'euros per aquests dos projectes. "Vol poder tenir el control dels capítols de ficció, on hi haurà un coordinador entre la ficció i la realitat. L'única persona de la qual ella no parla obertament és Julián Muñoz, però ella sap que si fa això ho ha de fer amb totes les conseqüències", va concloure el periodista.