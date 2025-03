Alba Carrillo parla clar i carrega contra Isabel Pantoja per la seva última polèmica

El passat divendres Isabel Pantoja es decidia a posar fi atots els rumors i especulacions que giraven al seu voltant. Aquell dia, la tonadillera feia públic un comunicat en el qual anunciava que prendria accions legals contra tots aquells mitjans, programa o periodistes que "hagin vessat informacions falses" en contra seva. Aquest comunicat, en el qual parla d'una "campanya de difamació", ja ha aixecat opinions de tot tipus de col·laboradors en diferents programes del cor.

Una d'elles ha estat Alba Carrillo, que s'ha mostrat molt crítica amb Isabel Pantoja i no ha dubtat a censurar la seva actitud. Tal com ha recalcat la col·laboradora de 'D Corazón', aquest comunicat arriba, precisament, en un moment en què l'artista es troba fora de tota polèmica. Lluny de les grans controvèrsies que han acaparat els titulars en revistes del cor, el comunicat d'Isabel Pantoja arriba en un moment d'aparent tranquil·litat per a ella.

Això ha portat a Alba Carrillo a pensar que, darrere d'aquestes amenaces, hi ha un altre motiu ocult. "Crec que necessita blanquejar una mica la seva imatge", ha començat la col·laboradora, "perquè està amb un empresari que vol que faci molts concerts i li paga els seus deutes". Tanmateix, no s'ha aturat aquí i ha assegurat que Isabel Pantoja "ha de tenir bona imatge per omplir els concerts" que té plantejats en la seva gira per Amèrica.

Com a exemple, Alba Carrillo ha posat a una altra de les grans veus espanyoles dels 80. "Mireu el que li ha passat a Bertín Osborne. Després la gent no hi va", afegia la model com a conclusió. Carmen Lomana, també col·laboradora habitual de 'D Corazón' li ha donat la raó. "Tampoc és un moment que es parli molt d'ella, ha tingut èpoques molt pitjors", la recolzava.

Per descomptat, no tothom s'ha mostrat a favor de les seves paraules: "Jo no crec que hagi estat per tant", li responia Luís Pliego, director de la revista Lecturas. "Encara que han sortit algunes informacions que parlaven sobre uns béns que podrien haver estat ocults", afegia el periodista. Encara que ha aclarit que això no és delicte, sí que podria veure's com "alguna cosa tèrbola" que la tonadillera prefereix evitar.

"Sobre aquest tema, vull dir que a els mitjans de comunicació que s'intenta emmordassar són els que després li omplen els teatres", s'ha confessat Pliego. "És complicat portar-te bé amb els periodistes i, alhora, amenaçar-los amb demandar-los", li retreia a Isabel Pantoja, recordant-li la importància de la premsa.