L'important acord que ha signat Isabel Pantoja i la torna a la televisió.

Isabel Pantoja podria tornar molt aviat a les pantalles. La tonadillera i la productora Mediacrest Entertainment SL van signar aquest dimarts 4 de març a Madrid un acord d'opció i col·laboració per al desenvolupament de dues sèries sobre la vida de l'artista. Una primera de caràcter documental i una altra de ficció plantejada inicialment sobre set capítols des de la infància fins al moment actual.

Isabel Pantoja és una de les artistes més reconegudes mundialment i més influents en la música espanyola. Va iniciar la seva carrera als anys 70, llançant el seu primer àlbum el 1974. Des de llavors ha produït trenta àlbums i ha venut milions de discos, dels quals cal destacar el seu gran èxit "Marinero de luces". Recentment ha celebrat els seus 50 anys sobre els escenaris, durant els quals ha collit una infinitat d'èxits.

A nivell personal, la vida d'Isabel Pantoja ha estat envoltada de polèmica. Des de la mort de Paquirri, l'adopció d'Isa Pantoja, la seva relació amb Julián Muñoz, la seva etapa a la presó o la mala relació actual amb els seus fills podrien ser un gran reclam per als dos productes. Tanmateix, es desconeix si aquests entraran de ple en els moments més tempestuosos de la seva vida.

| Mediacrest

Recordem que Mediacrest és una productora audiovisual espanyola, amb seu a Barcelona i Madrid, fundada el 2018. Des de llavors ha produït tres formats per al prime time de RTVE ('Mapi') i Atresmedia ('The Floor'), un concurs diari ('El Cazador') per a RTVE, un altre per a Mediaset ('¡Boom!'). També la sèrie 'Asuntos Internos', que està en emissió a La 1, i ha coproduït la pel·lícula "Daniela Forever" de Nacho Vigalondo, i els documentals "The Sleeper" i "Inside Guggenheim".

Francisco Pou, CEO de Mediacrest, va considerar durant la signatura que "poder treballar amb una artista de la talla d'Isabel Pantoja i portar amb ella al gran públic una producció de la màxima qualitat amb la història d'una de les persones més influents de la música espanyola és un regal, un repte apassionant que estem encantats d'afrontar".

Per la seva banda, Isabel Pantoja va declarar que es troba entusiasmada amb el projecte. D'aquesta manera, la cantant agraeix aquesta bella oportunitat de celebrar els seus més de 50 anys de trajectòria.