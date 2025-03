'Fiesta' d'Emma García recupera per sorpresa un antic col·laborador després d'un any

'Festa' va viure aquest dissabte 1 de març un moment especial amb el retorn d'un antic col·laborador. Des de l'inici, el magazín va generar expectació amb una notícia exclusiva. Tanmateix, el que ningú no imaginava era que la persona encarregada de desvelar-la seria una figura que ja va formar part essencial de l'espai.

Es tracta de Saúl Ortiz, el que va ser subdirector de 'Festa', va tornar al seu antic plató amb un cas mediàtic sota el braç. El tema principal de la jornada girava al voltant de l'herència de Ruphert, el conegut perruquer de les celebritats, mort el passat 1 de febrer als 82 anys a causa d'un infart. La seva mort va desfermar una disputa entre els seus familiars biològics i la que ell considerava la seva veritable família.

El moment més esperat va arribar quan Emma García va donar pas a Saúl Ortiz a 'Festa'. "Benvingut", va dir la presentadora, sense necessitat d'especificar que es tractava del seu retorn. La calorosa ovació del públic va deixar clar que el seu retorn no va passar desapercebut, amb aplaudiments i víctors inclosos. "Tu tens tota la informació", li va indicar Emma García abans d'emetre l'entrevista que Saúl Ortiz va mantenir amb Carmen, germana de l'estilista difunt.

| Mediaset

Més enllà d'aquest assumpte, el periodista es va integrar en la tertúlia, analitzant altres temes de 'Festa'. El seu retorn suposa un retrobament amb un equip i un format en els quals va deixar empremta abans de la seva sortida fa gairebé un any.

L'adeu de Saúl Ortiz a 'Festa', ocorregut el Diumenge de Rams de l'any passat, va ser un moment emotiu. Emma García li va dedicar unes paraules de comiat: "Hem d'acomiadar una persona a qui estimem molt. El meu Saúl Ortiz, subdirector d'aquest programa".

"És un comiat trist perquè els comiats són tristos, però jo he de dir que estic contenta. Afrontaràs un repte que sé que et va molt bé, que és una molt bona oportunitat per a tu", va expressar la presentadora.

Després de deixar 'Festa', Saúl Ortiz va assumir la direcció del desaparegut 'Juntos', a Telemadrid, un projecte que no va estar exempt de polèmiques. El seu pas pel programa va acabar abruptament després dels seus desacords amb Inés Ballester, presentadora de l'edició dels divendres. La situació va arribar a tal punt que el periodista va anunciar la seva intenció de demandar a Inés Ballester per presumpte assetjament laboral. Finalment, la cadena va optar per cancel·lar el programa el 31 de desembre a causa de la seva baixa audiència.