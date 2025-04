La revelación de la última expulsada de 'MasterChef' que deja sin habla a los jueces

Cada entrega de 'MasterChef' pone a prueba la creatividad y técnica de los aspirantes, pero la de anoche fue especialmente exigente. Clara, Yago, Bea, Gabriela, Víctor, Chema y Elena se enfrentaron a una temida prueba de eliminación que exigía no precisión culinaria. Sin embargo, también valor para trabajar con ingredientes poco convencionales, con el ajo como protagonista junto a ancas de rana, cocodrilo, gusanos y saltamontes.

De este modo, Bea, Chema, Yago y Gabriela supieron sacar partido a sus ingredientes y convencieron al jurado de 'MasterChef'. Sin embargo, la balanza no se inclinó de forma favorable para todos. Víctor presentó un plato de cocodrilo acompañado de chips de ajo y un toque de tomate, pero no convenció. De hecho, Jordi Cruz fue crítico al afirmar que el cocodrilo estaba "pasado de cocción".

Tampoco logró convencer Clara, quien trató de unir saltamontes, carabineros y cigalas en un mismo plato. Jordi Cruz no tuvo reparos en valorar su propuesta con dureza: "Las cigalas no pegan con el carabinero. Son dos productos principales que se pegan de tortas en el plato porque saben diferentes. Es un popurrí mal ejecutado. Es un plato feo".

| RTVE

Sin embargo, la que terminó en el centro de todas las miradas en 'MasterChef' fue Elena, que se vio desbordada desde el primer minuto. Acudió al supermercado con la intención de conseguir pollo, pero acabó optando por un pescado que no supo manejar. La sobrecarga de ajo fue el error que terminó de condenarla: "No voy a poder dar un beso en un mes", le soltó Jordi Cruz.

Finalmente, los jueces decidieron que Elena debía abandonar el programa. "Tu plato era muy duro de comer, con un punto subido de sal y en exceso de ajo", destacó Pepe Rodríguez, mientras desde la galería Iago no podía contener las lágrimas.

Entre lágrimas también reaccionó Elena, que aceptó la decisión con entereza y reveló un detalle que dejó a todos sin palabras: no tiene sentido del gusto ni del olfato desde hace tres décadas. "Pensé que lo tenía, no tengo sentido del gusto ni sentido del olfato porque me operé de pólipos en la nariz y lo perdí hace treinta años", confesaba dejando a los jueces en shock.

"Hombre nos lo podías haber dicho y te ayudábamos a rectificar un poco", le contestaba Pepe Rodríguez en 'MasterChef'. "No me parecía justo ni correcto contarlo", aseveraba ella.