Es revela el veritable motiu de la sortida d'Alain Hernández de 'Sueños de Libertad'

'Sueños de Libertad', ha sorprès els seus seguidors amb un gir inesperat: la mort de Jesús de la Reina, un dels seus protagonistes. Després de molts conflictes, un tret accidental ha acabat amb la vida del personatge al qual ha donat vida Alain Hernández durant tot un any. Per parlar sobre la seva sortida de la ficció, l'antagonista de 'Sueños de Libertad' ha visitat 'Y ahora Sonsoles', on ha compartit la seva experiència.

"Va ser dur perquè són molts dies vivint i parlant amb Jesús", va confessar Alain Hernández al programa d'Antena 3. Durant el seu temps a la sèrie, ha construït un personatge complex al qual el públic ha seguit amb gran interès. Malgrat les accions qüestionables de Jesús en la trama, Alain Hernández ha reconegut que ha arribat a sentir un fort afecte cap a ell i ha aconseguit comprendre'l en profunditat.

El comiat no ha estat fàcil per a l'actor, que ha hagut de dir adeu al personatge, però també al meravellós equip amb el qual ha treballat dia a dia. "Quan fas aquest tipus de sèries on et deixes tant, hi ha molt sacrifici personal", va assegurar.

| Atresmedia

A més, davant Sonsoles Ónega, va revelar les conseqüències de ser el malvat de 'Sueños de Libertad'. "La frase més usada és: 'Què dolent ets, però que bé ho fas, fill'. M'han arribat a mirar malament pel carrer", explicava entre rialles.

Malgrat la nostàlgia que li produeix tancar aquesta etapa, Alain Hernández es mostra satisfet amb el seu pas per 'Sueños de Libertad'. De fet, el motiu pel qual ha abandonat la sèrie ha estat poder reprendre la seva vida personal. "Jo sabia que seria molt complicat estar lluny de la meva família i dels meus fills, vull ser responsable", va destacar.

Encara que el seu camí a 'Sueños de Libertad' ha arribat a la seva fi, l'actor continua mirant cap al futur amb il·lusió. Properament, participarà en nous projectes, entre ells l'esperada adaptació de la novel·la de Sonsoles Ónega, 'Las hijas de la criada'.

En audiències, el capítol decisiu de 'Sueños de libertad' va tornar a comptar amb l'aplaudiment del públic. La ficció d'Antena 3 va pujar i va continuar com la sèrie més vista de la tarda, líder un dia més superant els 1,2 milions de seguidors de mitjana. Amb un 14% de quota, va aconseguir un avantatge de +6,3 i +5,6 punts sobre els seus rivals.