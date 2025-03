La decisió de La 1 després de cancel·lar l'emissió de 'Maestros de la Costura Celebrity'

La 1 ja ha anunciat el que passarà amb 'Maestros de la Costura Celebrity' després de cancel·lar la seva emissió aquest dijous 20 de març. Aquesta mateixa nit, el canal emetrà un partit de la Selecció Espanyola contra Països Baixos i després es mantindrà en emissió 'La Revuelta' amb un especial per les seves 100 emissions. Això ha provocat que La 1 cancel·li l'emissió de 'Maestros de la Costura Celebrity', que la pròxima setmana es duplicarà.

I és que, durant l'especial de 'La Promesa' en prime time, La 1 va anunciar inesperadament que 'Maestros de la Costura Celebrity' s'emetrà amb doble entrega la pròxima setmana. Per tant, el talent show de Raquel Sánchez Silva s'emetrà el pròxim dimecres 26 i dijous 27 de març. Els espectadors, d'aquesta manera, es veuran compensats per l'absència de l'episodi d'aquesta setmana per culpa del futbol.

Recordem que malgrat un correcte debut, 'Maestros de la Costura Celebrity' ha baixat en audiències davant la forta competència, amb 'Supervivientes' a Telecinco. La setmana passada, el talent show de Raquel Sánchez Silva va baixar altres 1,5 punts de quota de pantalla fins a un 7,6% i 570.000 després d'una primera caiguda la setmana anterior.

| RTVE

Actualment tan sols queden quatre programes de 'Maestros de la Costura Celebrity' fins a proclamar el guanyador. D'aquesta manera, si després torna a l'emissió habitual, la semifinal serà el pròxim 3 d'abril, mentre que la gran final serà el 10 d'abril.

Per tant, són set els concursants que segueixen en competició: Carmen Farala, Eduardo Casanova, Edu Soto, La Terremoto de Alcorcón, Laura Sánchez, Pilar Rubio i Canco Rodríguez. De fet, aquest últim va ser el tercer expulsat, però va tornar gràcies a la repesca, absentant-se tan sols en la quarta entrega.

En l'última emissió de 'Maestros de la Costura Celebrity', Óscar Higares va ser l'expulsat després que Roro li fes tornar a començar amb el seu vestit i perdés temps. Per la seva banda, Carmen Farala, vestint Marta Díaz, va ser la favorita de la vetllada. De fet, la concursant és una de les grans favorites per alçar-se amb el premi de 'Maestros de la Costura Celebrity'.