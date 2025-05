La resposta de 'La Família de la Tele' als atacs del Consell d'Informatius

'La Familia de la Tele' ha respost de manera subtil al senyalament rebut pel Consell d'Informatius de RTVE durant el matí del divendres 9 de maig. L'òrgan ha llançat un comunicat en el qual assenyalava la cobertura del format, amb Marta Riesco al capdavant, a Roma. És per això que, durant el programa de divendres, Aitor Albizua ha tingut un gest a favor de Marta Riesco.

"El Consell d'Informatius de TVE urgeix a la presidència i al Consell d'Administració de RTVE a actuar perquè el programa 'La Familia de la Tele' no minvi la credibilitat dels nostres serveis informatius ni perjudiqui la nostra imatge de marca", arrencava el comunicat.

"Els professionals de la informació d'aquesta casa porten llargues jornades a Roma informant amb serietat i rigor sobre el conclave per a l'elecció del nou papa. Ahir, 'La Familia de la Tele' va enviar a una de les seves col·laboradores a Roma, a un esdeveniment clarament informatiu, utilitzant el micròfon de TVE. Ni el to ni la forma d'aquest programa és el que s'espera d'una televisió pública en un esdeveniment d'aquesta importància. Els nostres professionals i els nostres espectadors mereixen respecte", afegia.

D'aquesta manera, Aitor Albizua connectava aquest divendres amb especial èmfasi amb la periodista: "Anem a Roma perquè, Marta Riesco, molt bona tarda". "Vull que rebis l'escalf de tot el públic de 'La Familia de la Tele'", afegia, aixecant els aplaudiments del públic al plató, abans de donar pas al tema. I és que, deixant de banda l'arribada d'un nou papa, Marta Riesco ha realitzat un reportatge sobre la suposada maledicció que perseguiria Raffaella Carrà.

En audiències, aquest dijous, 'La Familia de la Tele' es va quedar en un escuet 8% i 696.000 espectadors com la quarta opció a La 1. En franja de estricta coincidència, de 15:54h a 17:06h, 'Sueños de Libertad' (13,6% i 1.191.000) i 'Tardear' (9% i 784.000) va ser segona opció. Finalment, 'Todo es Mentira' de Risto Mejide guanya per la mínima amb un 8% i 698.000, tan sols 2.000 espectadors per sobre de 'La Familia de la Tele'.