La 2 anuncia canvis en la seva graella, amb l'arribada de 'Jeopardy' i 'El Cazador'

Nous canvis a la graella de La 2. El canal estrena el pròxim dilluns, 12 de maig, 'Aprendre jugant', un nou bloc diari de concursos que inclourà l'estrena de 'Jeopardy', el retorn de 'El cazador' i la continuïtat de l'exitós 'Saber y ganar'. L'oferta d'entreteniment cultural de la cadena es reforça amb aquesta àmplia franja, sense renunciar a l'exitós 'Cifras y letras', que manté la seva emissió en l'access prime time.

D'aquesta manera, a partir de les 12:30h, serà el torn de 'Jeopardy', amb Paco de Benito. Es tracta de l'únic quiz show en què el presentador dona les respostes i els concursants plantegen les preguntes, en un dinàmic joc de coneixements, estratègia i rapidesa mental.

Per tant, 'Jeopardy' obrirà cada migdia aquesta nova franja per a 'Aprendre jugant'. Per guanyar una bona quantitat de diners, tres participants hauran d'enfrontar-se a una original mecànica. I és que aquest és l'únic concurs on els concursants són els que plantegen les preguntes i el presentador, el que dona les respostes.

| RTVE

En cada programa, els concursants s'enfronten a tres panells i una ronda final. En el primer panell, el 'Jeopardy', les caselles, de diferents categories, van de 20 a 100 euros. En el segon, el 'Jeopardy Doble', les caselles doblen el seu valor, i en el tercer, el 'Jeopardy Triple', es tripliquen respecte al panell inicial. A més, existeix una figura que s'oculta darrere les caselles del panell, el 'Súper Jeopardy', que pot canviar el rumb del concurs, perquè permet al jugador que l'ha trobat jugar per una quantitat diferent a la de la casella: des de cinc euros fins a la quantitat que porta acumulada.

Al final de cada capítol, els tres concursants s'enfronten a una ronda especial: el 'Jeopardy Final'. Cada un pot apostar el que vulgui en la seva jugada final. En aquesta pregunta final es poden produir girs de guió inesperats. Només un concursant guanya i, de vegades, no és el que va al capdavant, perquè depèn de la seva habilitat a l'hora d'apostar i formular la seva pregunta.

| RTVE

A les 13:30h, 'El Cazador', el concurs de Rodrigo Vázquez en què els concursants es mesuren a les ments més brillants de la televisió. Són Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés i Orestes Barbero. Finalment, a les 15:30h es manté l'exitós 'Saber y ganar', presentat per Jordi Hurtado, emblema dels concursos culturals en televisió que supera els 28 anys d'emissió ininterrompuda.