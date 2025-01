Eurovisió 2025 anuncia les seves tres presentadores: aquests són els seus noms

Només uns dies després de conèixer les tres presentadores del Benidorm Fest 2025, la Unió Europea de Radiodifusió ha anunciat el nom de les elegides per presentar la pròxima edició d'Eurovisió 2025. Un festival que tindrà lloc a Basilea el pròxim mes de maig.

En aquesta edició, el festival comptarà amb tres dones al capdavant de l'escenari; Hazel Brugger, Michelle Hunziker i Sandra Studer. El trio de presentadores conduirà la gran final del 17 de maig, mentre que les dues semifinals del dimarts 13 i dijous 15 estaran només Brugger i Studer.

L'organització ha assegurat que les elegides tenen un gran historial tant en l'àmbit d'Eurovisió com en la televisió en general, cosa que garantirà una conducció dinàmica i amb gran connexió amb el públic. Brugger i Hunziker són dues conegudes presentadores de televisió i, Sandra Studer, una exrepresentant del país a Eurovisió.

| EBU

Qui és cadascuna?

Michelle Hunziker té 47 anys, va créixer a Ostermundigen, a prop de Berna i és una de les personalitats més conegudes del país. Ha participat en programes a Alemanya com Wetten, dass...? o formats a la televisió italiana com Striscia La Notizia, inclòs el popular festival de Sanremo. A més, és coneguda per haver estat casada amb el cantant Eroz Ramazzoti.

Per la seva banda, Hazel Brugger és una presentadora i còmica molt reconeguda al seu país. Va néixer als Estats Units, però va créixer a la ciutat de Zuric. Ara, viu a Alemanya on desenvolupa la seva carrera de monologuista.

Finalment, Sandra Studer, sap perfectament què és representar el seu país damunt d'un escenari. La cantant, de 55 anys, es va presentar per Suïssa, l'any 1991 amb la cançó 'Canzone per te' amb la qual va aconseguir un cinquè lloc i 118 punts. Des de llavors, ha estat lligada a aquest festival ja sigui com a comentarista per a la televisió del seu país o com a portaveu dels vots del jurat.

Aquesta triple elecció, com bé ha assegurat la Unió Europea de Radiodifusió (UER) simbolitza els valors del país amfitrió en aquesta 69a edició: “Simbolitza els valors que defineixen Suïssa: obertura, diversitat, multilingüisme i unió”.

A Espanya mentre, s'ultimen els últims detalls per a la celebració del Benidorm Fest. Aquest dilluns, els artistes arribaran a la ciutat per començar els seus assajos a porta tancada.

No serà fins al 28 i 30 de gener quan podrem gaudir de la primera i la segona semifinal al Palau De L'Illa de Benidorm. I l'1 de febrer, coneixerem el nostre representant al festival que partirà rumb a Basilea.