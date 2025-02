Rappel tira les cartes a Pablo Motos i menciona indirectament a David Broncano

La nit de dijous a 'El Hormiguero' va estar marcada pel diví. I no pels espectaculars dades d'audiència, que també perquè va liderar la seva franja, sinó per la visita d'un vident. Rappel va visitar el programa per primera vegada per presentar el seu nou llibre 'El futur ja és ahir'.

Conegut per la seva estètica extravagant i les seves túniques, el vident va parlar, entre moltes altres coses, d'històries que ha viscut amb nombrosos personatges públics com Lola Flores, Balenciaga o Rocío Jurado. Abundants històries les ha plasmat a la seva novel·la com també part de la seva vida: "És un xafardeig blanc. Tot sobre amics meus, que els he tractat, guanyant-me la seva confiança, amistat, compartint moments íntims en què s'han obert a mi".

Després de xerrar sobre el seu nou projecte i sobre el seu inici en aquesta professió, el precís era que Pablo Motos experimentés una lectura del tarot en directe. I així va ser, Rappel li va fer una tirada de cartes completa on es van tractar temes com l'amor, la salut i fins i tot unes suposades enveges de la competència...

| Atresmedia

Hi va haver temps per a tot i el més sorprenent va ser la reacció de Pablo Motos davant les encertades prediccions de Rappel. Al mig del plató, Rappel va treure cartes i va dir: "Tens diners, però en guanyaràs més. Tindràs una casa de camp amb gossos". Al principi, Pablo va dubtar, ja que els animals no formen part dels seus plans presents.

En el que sí va assentir amb els seus cinc sentits va ser en el següent: "Tens una dona meravellosa al teu costat, tens la sort de la teva vida amb la dona que tens. Apareixen dues filles que t'adoren, que conviuen amb tu, i és com si fossis el seu pare. Elles col·laboren en el teu triomf".

I pel que fa a la feina i l'èxit que comporta dia a dia va confirmar: "Faràs un pas important en el programa, ampliant gent. Més col·laboradors o alguna cosa així. La feina et té lligat, però ets feliç". També va afirmar que el seu programa estaria "nominat en dos premis molt importants".

I les rialles van venir quan Rappel va esmentar la competència: "Hi ha gent que t'enveja en la competència, però a tu t'és igual, et dona el mateix perquè ets una persona líder. Has nascut amb un do que el que facis et surt bé. Despertes moltes enveges, estàs en el punt de mira de molta gent, no per matar-te, però sí per recordar-se dels teus morts".

A la qual cosa el presentador va exclamar amb certa ironia: "Pot ser, alguna cosa em fa sospitar". I pel que fa al tema de salut, el va tranquil·litzar: "La teva vida és molt llarga, en salut estàs bé encara que siguis aprensiu".

Pablo Motos es va quedar sorprès de totes les informacions dites pel vident i va entendre la raó per la qual tants personatges públics acudien a ell.