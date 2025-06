De què tracta 'La nit del gran espectacle', un format d'humor i emoció amb Dani Martínez?

Telecinco estrena aquest dimarts, a les 23h,'La noche del gran show', un nou programa d'entreteniment que convida a viure una experiència imprevisible des del primer minut. Dani Martínez es posa al capdavant d'aquest format que barreja comèdia, actuacions musicals i moments emotius. Però també una bona dosi de sorpreses, tant per als espectadors com per als mateixos protagonistes de l'espectacle.

Telecinco aposta per aquesta adaptació de l'exitós 'Michael McIntyre’s Big Show'. Es tracta d'un format britànic que ha triomfat en diversos països i que ara es presenta amb segell espanyol, en col·laboració amb Fremantle Espanya. Enregistrat al teatre Cartuja Center de Sevilla, 'La noche del gran show' vol trencar amb els esquemes tradicionals de l'entreteniment apostant per l'espontaneïtat i la connexió directa amb el públic.

"'El Gran Show' és un programa on la frase "Ningú sap què passarà" es compleix fil per randa. Ni el públic que és a casa, ni el que és al teatre, ni moltes vegades jo -que sóc el presentador- sabem què passarà, què està passant o cap a on ens portarà tot plegat. I això genera expectació i tensió, sempre amb moltíssima comèdia. Això és el que fa d'aquest programa un autèntic gran show".

| Mediaset

D'aquesta manera, cada lliurament de 'La noche del gran show' s'estructura al voltant de quatre blocs fixos que combinen humor, participació i música. El primer és "Estrella per sorpresa", on un ciutadà es converteix, sense saber-ho, en el protagonista del programa a través d'una càmera oculta. Al final, tindrà l'oportunitat de lluir-se a l'escenari davant del públic.

A "Tens un missatge", un convidat famós deixa el seu mòbil a Dani Martínez, que s'encarregarà d'enviar un missatge grupal als seus contactes. Les respostes més inesperades es llegiran en directe. A "Celebrity Karaoke", el públic canta els seus temes preferits sense saber que els seus ídols els estan observant des d'una sala annexa. I a "Un minut de verbena", una potent actuació musical marca l'inici de cada episodi amb un minut de festa total que farà vibrar el teatre.

Lola Lolita i King África inauguren l'espectacle a 'La noche del gran show'

La primera lliurament de 'La noche del gran show' comptarà amb la participació estel·lar de Lola Lolita. A "Tens un missatge", el seu mòbil quedarà en mans de Dani Martínez, que posarà a prova la paciència —i el sentit de l'humor— de la seva agenda de contactes. Per la seva banda, Jesús, un ciutadà anònim, serà el protagonista d'"Estrella per sorpresa" després de presentar-se a un fals càsting per a una obra medieval.

La música tindrà un paper destacat des del minut u. King África serà l'encarregat d'obrir el programa amb "Un minut de verbena". A més, La La Love You irromprà a "Celebrity Karaoke" per interpretar en directe les seves cançons just quan el públic menys s'ho espera.