El pla de Bahar que dona un gir de 180° a un intent de traïció a 'Renéixer'

Antena 3 emet aquest dimarts 24 de juny, a les 23h, un nou capítol de 'Renéixer', després d'una nova entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ja en més de 50 països, la sèrie turca s'ha convertit en tot un fenomen global. 'Renéixer' també està disponible per avançat per als usuaris premium d'atresplayer.

Recordem que, en el capítol anterior, Timur va mantenir una trobada tensa i acalorada amb Rengin i Bahar durant la festa de l'hospital. A més, va aprofitar que a la sala només s'havia escoltat la seva veu i va proposar a Bahar fingir que la conversa havia estat únicament entre ells dos. No obstant això, a Rengin no li va semblar suficient i va demanar a Timur que aconseguís fer fora Bahar de l'hospital.

Efsun, per la seva banda, va organitzar per a Seren un comiat de soltera, tot i que aquesta no es va mostrar gaire entusiasmada amb la idea. Umay va avisar Bahar que Timur i Rengin estaven intentant expulsar-la de l'hospital. El doctor Tolga, per altra banda, va iniciar sessions individuals amb tots els membres de l'equip i va fer una pregunta a Evren que el va fer reflexionar sobre la seva relació amb Bahar.

| Atresmedia

'Renéixer' compta amb un elenc format per Demet Evgar ('En flames'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secrets de família') i Buğra Gülsoy ('La meva filla', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completen el repartiment.

Què passarà al capítol de 'Renéixer' de dimarts?

D'aquesta manera, al nou capítol de 'Renéixer', Cem confessa a Evren i Bahar que és un hacker i que els homes que van disparar al seu germà pertanyien a una banda. Després d'això, s'ofereix a hackejar i escoltar les trucades de Timur i Efsun. Així, Bahar aconsegueix hackejar el telèfon mòbil d'Efsun sense que ningú la descobreixi.

Per tant, duen a terme el pla de Cem per enganyar-los i crear una cita entre tots dos, on aconsegueixen amagar una càmera i obtenir una confessió. Després de descobrir la trampa de Bahar, Timur s'enfada i promet venjar-se. Seren celebra el seu comiat de soltera tradicional, en contra del que volia la seva mare i, durant la festa, Umay confessa a Parla el secret del seu pare i Efsun.