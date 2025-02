Es desvela el motiu de la detenció de Mónica Cervera, actriu de 'La que se avecina'

L'actriu Mónica Cervera, coneguda pel seu paper a la sèrie 'La que se avecina', ha estat sentenciada a onze mesos de presó pel Jutjat Penal número 2 de Màlaga. La resolució judicial la responsabilitza d'un intent de robatori amb violència i un delicte lleu de lesions.

Segons la informació judicial, obtinguda per EFE després de la seva detenció, l'incident va tenir lloc al febrer de 2021 en un comerç de Marbella. Mónica Cervera va intentar sostreure una bossa de cacauets sense pagar i, en ser confrontada per la propietària, va reaccionar de manera agressiva. En paraules de la sentència, li va "propinar diversos cops de puny i empentes", causant-li ferides que van necessitar atenció mèdica i la van mantenir de baixa durant set dies.

Malgrat l'atac, la propietària de l'establiment va decidir no exigir compensació econòmica. La sentència també assenyala que no s'han identificat "circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal" en l'acusada. Encara que Mónica Cervera no va assistir al judici, durant la instrucció "va reconèixer plenament els fets", que van quedar registrats per les càmeres de seguretat del negoci.

| Mediaset

Pel que fa al robatori amb violència, el tribunal va determinar que l'actriu era responsable. Li va imposar una pena d'onze mesos de presó i la suspensió del dret al sufragi passiu durant aquest temps. Com a part de la condemna, a més de la pena de presó, haurà de pagar una multa de sis euros diaris durant un mes pel delicte lleu de lesions.

Aquest fet ha despertat un gran interès, especialment després que, fa un any, es revelés que Mónica Cervera vivia al carrer a Marbella. A través de les seves xarxes socials, va explicar que passava les nits en un banc d'un parc perquè no es podia permetre llogar un habitatge. En aquell moment, va manifestar el seu desig de mantenir-se allunyada del món de l'espectacle: "No vull que em mencionin la paraula televisió ni cinema. Hi vaig estar en el seu dia, però no vull tornar mai. Estic bé com estic, no vull parlar d'aquest passat".

| Mediaset

Mónica Cervera va començar la seva carrera artística amb formació en dansa a Madrid i posteriorment a l'escola d'Art Dramàtic de Marbella. La seva primera aparició a la pantalla va ser en el curtmetratge "Hongos", de Ramón Salazar. A televisió, va participar a 'Manos a la obra', mentre que al cinema se la recorda per títols com "Octavia", "Piedras", "Crimen Ferpecto" o "20 centímetros".

Amb "Crimen Ferpecto" va assolir el seu major reconeixement professional, sent nominada al premi Goya com a actriu revelació. No obstant això, i va obtenir gran notorietat amb 'La que se avecina', com la germana de poble d'Amador. No obstant això, després del seu últim projecte el 2016, es va allunyar del món de l'espectacle.