Gir de 180º a la vida de l'actor Luis Lorenzo després de 'La que se avecina'

Com ja és habitual a les tardes de Telecinco, les connexions al finalitzar 'El Diario de Jorge' per donar pas a 'TardeAR' són freqüents. Però no per molt de temps ja que aquesta setmana, Mediaset ha confirmat canvis en la seva graella.Ana Rosa Quintana torna als matins.

Com dèiem, Jorge Javier, en acabar el seu programa, realitza una connexió en directe amb Ana Rosa Quintana. La presentadora intervé en els minuts finals amb l'objectiu d'avançar els temes del seu programa i així enganxar l'espectador. En concret, ahir la presentadora sorprenia el periodista amb una primícia.

En exclusiva, el programa de 'TardeAR' va donar el nom d'un conegut actor i presentador que ara és taxista. "L'han localitzat conduint un vtc i ha estat casualitat. És molt conegut i no ens ho podíem creure" afirmava la presentadora.

| Mediaset

Poc després, el programa confirmava la identitat d'aquest actor. Es tracta de Luis Lorenzo, actor que el 2022 es va veure embolicat en una polèmica i no precisament per la seva trajectòria professional.

'TardeAR' ha mostrat unes imatges de Luis Lorenzo conduint un vehicle de l'empresa Uber, a l'estació d'Atocha a Madrid. "Crec que he viatjat amb ell diverses vegades", expressava Manuel el Cordobès en veure el vídeo.

Luis Lorenzo ha estat un actor molt important del nostre país i era recurrent veure'l protagonitzant programes i sèries. Títols com 'Al salir de clase', 'Hospital Central' o 'Yo Soy Bea' són només alguns dels projectes en què ha treballat. 'La que se avecina' també va comptar amb la seva participació, on va ser un personatge secundari molt recurrent.

Però la seva vida va canviar a partir del 2022. Al maig d'aquell any va ser detingut juntament amb la seva donaArancha Palomino com a sospitosos per la mort de la tia d'ella amb l'objectiu de quedar-se la seva herència. En el procés, es va descartar que la dona fos enverinada, però el matrimoni va ser processat per administració deslleial i un delicte contra la integritat moral. La Fiscalia demana sis anys de presó per a tots dos, a l'espera que es conegui la data del judici.

La seva última aparició televisiva va ser al programa 'Así es la vida' l'any 2023. L'actor va assegurar que aquest succés havia tacat la seva trajectòria: "No es repararà com s'ha destrossat tota la meva carrera".