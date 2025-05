Per què Ricard Ustrell no presenta avui 'Col·lapse' i qui és el seu substitut a TV3?

Avui 'Col·lapse' viurà una edició especial: Ricard Ustrell no estarà al capdavant del programa de TV3. La seva absència, fruit d'un viatge professional que el portarà al Japó i Corea del Sud juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obligat a buscar un relleu excepcional.

La sorpresa es va desvetllar en l'últim programa, quan el substitut va aparèixer al plató de 'Col·lapse' per avançar el que s'acosta aquesta nit. Amb to irònic i relaxat, li va dir a Ricard Ustrell: "La setmana que ve jo seré aquí. Tu no hauràs de fer res. No et preocupis. Per un cop a la vida no controlaràs res". Entre bromes sobre la seva indumentària —"Vas a venir vestit així?" va preguntar Ricard Ustrell—, el relleu va deixar clar que arribava disposat a deixar empremta: "Sí, no vinc guapo?".

D'aquesta manera, l'encarregat de conduir aquesta edició única de 'Col·lapse' és Àngel Llàcer. Tot i que ja presenta el concurs 'Soc i seré' a TV3, aquesta serà la seva primera vegada al capdavant del format. Durant la seva visita a les Mamarazzis, Lorena Vázquez i Laura Fa, Àngel Llàcer va avançar part del que té preparat per a aquesta nit. Va revelar que ja té tots els convidats tancats, començant per un de molt especial: "El primer és Ricard Ustrell. Com que Ricard sempre és tan misteriós... Jo vull que la gent sàpiga qui és".

| 3Cat

El programa també inclourà el testimoni d'una persona que ocultarà la seva identitat i comptarà amb la presència de l'humorista Carlos Latre. Segons Àngel Llàcer, serà "la primera entrevista que concedeix després del fracàs de Telecinco", un èxit que va sorprendre fins i tot el mateix Ustrell.

Completa la llista de convidats el periodista Jordi Basté. Una elecció que va generar bromes entre les Mamarazzis: "Ve perquè tu no hi ets?", li van preguntar a Ricard Ustrell. Ell va riure i va respondre amb sorna: "Posa'l al final, posa'l al final...".

Recordem que 'Col·lapse' està vivint un dels seus millors moments en audiències. La setmana passada, el programa de Ricard Ustrell va ser líder absolut amb un gran 17,6% de quota i més de 600.000 espectadors únics.