Canvi d'horari a les tardes de La 1, que afecta 'La Promesa' i 'Valle Salvatge'

Nou canvi d'horari a les tardes de La 1, que afecta les sèries. Després de les males audiències de 'La Familia de la Tele', el canal ha decidit fer importants moviments a la franja vespertina. Aquests canvis afecten directament l'horari de 'Valle Salvaje' i 'La Promesa', que avancen de nou la seva emissió.

D'aquesta manera, després de 'La Familia de la Tele', 'Valle Salvaje' tornarà a començar les seves emissions a les 17h. En el capítol del proper dilluns 2 de juny, José Luis deixa clar a Julio i a Adriana que no poden marxar. A més, la Luisa confessa a l'Adriana que ha vist la maldat d'Úrsula tal com ella li havia advertit.

Mentrestant, Don Hernando aprofita un moment a soles amb la Bàrbara per parlar seriosament amb ella i preguntar-li si ha tingut relacions íntimes amb el seu fill. Finalment, José Luis torna a enfrontar-se amb la Mercedes i l'amenaça perquè no torni a atacar la seva promesa. A més, la Mercedes dirà a la Victoria que sap que li té por.

| RTVE

D'aquesta manera, just després, a les 17:50h, serà el torn de 'La Promesa'. En el nou capítol, la Catalina i la Pía no volen que l'Emilia marxi, de moment, i intentaran portar a terme un pla per impedir-ho. El que ja ningú pot impedir és que el Samuel sigui excomunicat, però això no frena la María Fernández, que decideix culpar la Petra davant de tothom.

Per la seva banda, la Martina cada cop està més mosca amb la complicitat del seu promès amb el Lisandro. El Curro s'enfonsa davant l'Àngela i ella, sense dubtar-ho, li dona el seu suport. Disposat a fer-li perdre completament el seny, el Lorenzo intentarà fer tornar encara més boja l'Eugenia mentre dorm.

Al final de les sèries, a les 19h, s'emetrà l'espai 'El club de La Promesa', en què seguidors de l'emblemàtica sèrie analitzaran el més destacat del capítol. Cal destacar que aquest espai ja es va estrenar divendres, dins de 'La Familia de la Tele'. Recordem que els darrers dies les sèries han baixat els seus resultats d'audiència, com aquest divendres: 'Valle Salvaje' (9% i 675.000) i 'La Promesa' (12,6% i 876.000).